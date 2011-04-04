Металіст розгромив запорізького Металурга

Харків. 4 квітня. УНІАН. У матчі 23-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст завдав поразки запорізькому Металургу.

Матч, що пройшов у неділю у Харкові, завершився з рахунком 3:0.

Голи забили Тайсон (48, 55) і Шелаєв (90).

Таким чином, Металіст подолав смугу невдач, яка спіткала його на початку 2-го кола національної першості.

Склад Металіста: Дишленкович, Фініньо, Папа Гуйє, Березовчук, Вільягра, Шарпар (Едмар, 46), Валяєв, Хав`єр (Шелаєв, 84), Тайсон (Крістальдо, 70), Олійник, Девіч.

Запас: Старцев, Воробей, Романчук, Ткачов.

Набравши 44 очки, Металіст зберігає за собою третю сходинку в Турнірній таблиці. На першому місці Шахтар – 61 очко. На другому Динамо – 49. Дніпро, програвши донецькому Металургу (2:3), тепер відстає від Металіста на 4 очки (40). Карпати на 3-му місці – 39.