У Мерефі на пожежі загинула людина
12:21, 05 квітня 2011Харьків
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Причини загорання встановлюються
Харків. 5 квітня. УНІАН. У Мерефі на пожежі загинула людина.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося в одному з приватних будинків райцентру по вулиці Жовтневій.
На місці пожежі було виявлено тіло господаря домоволодіння, чоловіка 1977 року народження. Загоряння було ліквідоване за годину після надходження в МНС сигналу.
Причина пожежі встановлюється.
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