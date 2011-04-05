Харків. 5 квітня. УНІАН. У Мерефі на пожежі загинула людина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося в одному з приватних будинків райцентру по вулиці Жовтневій.

На місці пожежі було виявлено тіло господаря домоволодіння, чоловіка 1977 року народження. Загоряння було ліквідоване за годину після надходження в МНС сигналу.

Причина пожежі встановлюється.