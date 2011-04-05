Колесников розповів усе про підготовку до Євро-2012 (фото)

Харків. 5 квітня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКИВ розповів про рівень готовності України до Євро-2012, повідомляє газета «Дело».

Рік тому, сказав урядовець, Україна розпочала підготовку до Євро-2012 вже з новим урядом. «Було багато, як приємних, так і неприємних моментів. Зараз ми провели аналіз підготовки всіх об`єктів до єврочемпіонату і зрозуміли, що попередня команда, на превеликий жаль, не представла жодного повного проекту, без якого будувати об`єкт неможливо», - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

За його словами, сьогодні на об`єктах під Євро-2012 в країні працює 420 тисяч працівників, які щодня отримують 130 мільйонів гривень заробітної плати без податків. Середня зарплата робітника на будмайданчику становить 3,2 тисячі гривень. Ще 400 підприємств допомагають у підготовці до прийняття чемпіонату. 14 країн Європи та світу беруть участь у процесі поставок обладнання, інсталяції, монтажі тощо.

Якщо говорити коротко про кожне з міст, то у Львові будівництво будинку аеровокзалу аеропорту практично завершено, зараз тривають серйозні роботи над злітною смугою. Аеропорт знаходиться на етапі оздоблювальних робіт та встановленні авіаційного устаткування. Не пізніше 15 грудня цього року на ньому буде побудована злітно-посадочна смуга завдовжки понад 3 км, що дозволить приймати будь-які пасажирські літаки в найближчі 20 років.

У Києві на НСК «Олімпійський» у нас є дві дати відкриття - кінець серпня і середина жовтня. Невизначеність з датою відкриття пов`язана з тим, що з вини німецької компанії, яка є субпідрядником з облаштування даху, є двомісячна затримка через недопоставки комплектуючих. На даний час вже розпочато підйом вантових конструкцій, і 15-17 квітня він буде закінчений. Остаточне рішення щодо дати відкриття стадіону буде ухвалене в травні. Київський аеропорт «Бориспіль» на сьогоднішні э одним з найкращих аеропортів країн СНД, також триває будівництво терміналу D, який буде зданий цього року.

Що стосується Харкова, то тут, завдяки Ярославському, триває реконструкція аеропорту. Стадіон буде збудований на приватно-державному партнерстві. У Донецьку вже готова «Донбас Арена», у міжнародному аеропорту Донецька будується новий термінал, злітно-посадкова смуга практично готова, і 1 липня буде здана в експлуатацію. Готельна інфраструктура почне здаватися з початку літа до квітня 2012 року. Вся готельна інфраструктура Україні до Євро-2012 побудована виключно за кошти приватних інвесторів, наголосив Б.КОЛЕСНИКОВ.

На знімках: (угорі) генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ спостерігає за ходом реконструкції аеродрому Харківського аеропорту (літо 2010 року, архів); (нижче) Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ і Борис КОЛЕСНИКОВ на відкритті нового пасажирського аеровокзалу Міжнародного аеропорту «Харків» (літо 2010 р., архів); (унизу) новий термінал Харківського аеропорту і стадіон «Металіст» (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА