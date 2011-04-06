Сьогодні - сесія Харківської міськради

Трансляція на двох телеканалах

Харків. 6 квітня. УНІАН. Сьогодні відбудеться 6-а сесія Харківської міської ради VI скликання. Як повідомляє сайт міськради, депутати планують розглянути 60 питань. На сесію запрошені представники Харківської облдержадміністрації та Харківської облради, начальник Головного управління МВС Харкова та прокурор міста. Засідання відбудеться в сесійній залі Харківської міської ради (пл. Конституції, 7). Пряма трансляція - на «7 каналі» і «ОТБ».

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