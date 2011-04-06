Село закупило 149% міндобрив

Харків. 6 квітня. УНІАН. Сільськогосподарські підприємства Харківської області для проведення комплексу весняно-посівних робіт закупили 104 тис. тонн мінеральних добрив - 149% від потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

Він зазначив, що аграрії області, зокрема, закупили аміачної селітри 64,5 тис. т (149% від потреби), суперфосфату - 0,4 тис. т (14%), нітроамофоску - 16,8 тис. т (139%), карбаміду - 9,1 тис. т (140%), амофосу - 2,6 тис. т (145%), комплексних мінеральних добрив (тукосумішей) - 3,1 тис. т (170%).