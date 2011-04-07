На Харківщині 100% техніки готові до роботи в полі

Харків. 7 квітня. УНІАН. У Харківській області до проведення комплексу весняних польових робіт готові 100% сільськогосподарської техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

За його даними, на сьогодні справні й готові до проведення польових робіт 9,4 тис. тракторів, 5,7 тис. культиваторів, 3,2 тис. плугів і 5,0 тис. сівалок.