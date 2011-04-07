На Харківщині пересіють 10% посівів озимини

Харків. 7 квітня. УНІАН. У Харківській області 90% посівів озимих культур знаходяться в доброму та задовільному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник глави Харківської облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

За його словами, аграрії області цього року будуть змушені пересіяти близько 10% площ озимих культур. Це пояснюється тим, що деякі керівники агропідприємств області «посіяли з осені сорти, малостійкі до морозів».

В.АЛЕКСЕЙЧУК зазначив, що станом на 6 квітня підживлення озимих зернових культур проведене на площі 230 тис. га (49% від загальної площі посіву), у тому числі озимої пшениці - на 217 тис. га (47%), озимого ячменю - на 3,9 тис. га (36%), озимого ріпаку - на 8 тис. га (49%), озиме жито підживлене на 100% площ.

Довідка УНІАН. Озимими культурами в області засіяні 477,9 тис. га, з них пшеницею - 453,0 тис. га, ячменем - 10,8 тис. га, житом - 9,1 тис. га.