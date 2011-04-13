Навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій проведуть у кожному районі

Харків. 13 квітня. УНІАН. У кожному районі Харківської області будуть проведені тактико-спеціальні навчання «Дії органів управління, сил і засобів служб цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуації».

Про це сьогодні поінформував голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт ОДА.

За його словами, сьогодні на спільних навчаннях органів управління, сил Цивільної оборони та обласних служб були присутні представники всіх районів Харківської області, керівники районних відділів освіти Харкова та області, директори харківських шкіл.

«Вони отримають відеозапис сьогоднішніх навчань з коментарями. Це робиться для того, щоб кожен керівник школи, що знаходиться в Харківській області, отримав можливість ознайомитися з проведенням сьогоднішніх навчань та їхнім результатом», - сказав М.ДОБКІН.