В Золочівському районі затримано двох переправників нелегалів

Харків. 15 квітня. УНІАН. У Золочівському районі працівники міліції затримали двох безробітних місцевих жителів, які займалися переправленням нелегалів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС.

Зокрема, встановлено, що вони з території однієї з сусідніх держав поза митним контролем переправили через державний кордон України групу нелегальних мігрантів.

Іноземців передано до Управління Служби безпеки України в зазначеній області. Триває подальша перевірка.