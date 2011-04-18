Семиноженко бачить і економічну вигоду у введенні електронних паспортів

Харків. 18 квітня. УНІАН. Запровадження електронних паспортів дозволить зекономити українцям значні кошти.

Про це в інтерв’ю кореспондентові УНІАН у Харкові сказав голова Державного агентства з питань науки, інновацій і інформатизації України Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

Він підкреслив, що запровадження електронних паспортів легітимізує та зробить офіційною інформацію, яка надсилається в електронному вигляді.

«На картці буде паспорт і, найголовніше, ваш електронний, цифровий підпис, який повністю робить легальною, з точки зору нашої законодавчої системи, будь-яку інформацію, що надсилається в електронному вигляді, тому нічого не потрібно буде завіряти в нотаріуса, все повністю відповідатиме», - підкреслив В.СЕМИНОЖЕНКО.

Він зазначив, що наразі в державі створюється відповідна інфраструктура й запроваджуються технології для використання електронних персональних документів, а сам процес запровадження електронних паспортів можне розпочатися вже через два роки.

«Все залежить від масштабів державної підтримки цього проекту. Що стосується самого інструментарію, тобто мережі, в якій можна буде користуватися електронним персональним документом, що ідентифікує особу, то вона, по суті, створюється вже зараз. У країні створено Національний центр електронного управління країною, проводяться вже півроку пілотні проекти в низці областей України та деяких міністерствах, вибудовується система, що дозволяє об’єднувати в єдину комунікативну мережу громадян, бізнес і державу. Тобто, зараз багато елементів створюється, без яких неможливе взагалі розуміння електронного персонального документа», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

За його словами, процес переходу від паперових до електронних паспортів відбуватиметься поступово, а тому одночасно будуть функціонувати обидва види документів.