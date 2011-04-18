Південна залізниця закупить вагони Крюківського заводу

Харків. 16 квітня. УНІАН. У листопаді-грудня 2011 р. Південна залізниця закупить 18 нових вагонів виробництва Крюківського заводу.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця».

Крім цього, у 2012 р. Південна залізниця планує закупити 10 міжрегіональних потягів «Хюндай» (6 - до початку Євро-2012 і 4 - після його закінчення), а також двоповерхові електропоїзди чеського виробництва «Шкода», які планується використати в приміському сполученні.

«Новий рухомий склад дозволить залізничникам надавати пасажирам абсолютно інший в порівнянні з нинішнім рівень сервісу, а також значно поліпшить умови роботи провідників», - зауважили в Південній залізниці.