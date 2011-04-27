Харківщина розрахувалася за світло на 95%

Харьков. 27 апреля. УНИАН. В Харьковской области в 1 квартале 2011 г. уровень расчетов за потребленную электроэнергию составил 95,4%

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Управления топливно-энергетического комплекса ОГА Василия БЕЗЪЯЗЫЧНОГО.

По его словам, в 1 квартале средний уровень расчетов за электроэнергию по районам области составил 97,3%, по городам областного бюджета – 99,1%.

Полностью рассчитались за потребленную электроэнергию Южная железная дорога, сельхозпотребители и теплоснабжительные предприятия области. Уровень расчетов промышленных предприятий в отчетный период составил 97,6%.

В.БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ отметил, что состоянием на 1 апреля уровень расчетов за электроэнергию организаций и учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, в целом составил 92,2%, в том числе из бюджета Харькова – 92,0%, из районных бюджетов – 95,0%, из областного бюджета – 83,0%.

Он подчеркнул, что «на сегодня осуществлены платежи в полном объеме».