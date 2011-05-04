Харків дав світові новий сорт тюльпанів «Юля»

Харків. 4 травня. УНІАН. Харківський селекціонер-любитель Юрій КРАЙНИК вивів нові сорти тюльпанів, які назвав ”прем`єр Тимошенко”, ”Юля”, ”губернатор Аваков”.

Як повідомив УНІАН сам Ю.КРАЙНИК, він симпатизує ”ВО ”Батьківщина”, а голову обласної організації партії Арсена АВАКОВА вважає одним з найінтелігентніших політиків України.

Ю.КРАЙНИК працює інженером в районному відділі ”Харківгазу”, селекцією захоплюється вже більш як сорок років. За його словами, ідея назвати нові сорти тюльпанів на честь лідера “Батьківщини” Юлії ТИМОШЕНКО та А.АВАКОВА з`явилася у нього декілька років тому.

“Я дуже поважаю цих людей, і хотілося щось зробити для них. Але тоді не став це афішувати, адже вони були при владі. Могло скластися враження, що мені щось потрібно. Але я нічого не хочу, мене все влаштовує. Сьогодні ж влада цькує цих людей, то ж я вирішив підтримати їх, як можу. А як я можу? Тільки так”, - сказав Ю.КРАЙНИК.

Водночас селекціонер висловив думку, що нині в Україні встановлюється авторитаризм.

“Вчора показували мітинг “регіоналів”. Показали одну бабусю, вона каже: ”Я молюся, аби ЯНУКОВИЧ ще був при владі, будуть щасливі мої діти”. В мене таке відчуття, що в нас 37-й рік – тоді Сталін розстрілював усіх, а люди плескали в долоні. Те ж саме і сьогодні відбувається в Україні. Таке враження, що люди просто закодовані, зомбовані. Нормальна людина, дивлячись на те, що відбувається, не може плескати в долоні”, - вважає Ю.КРАЙНИК.

“І я не розумію, чому західні політики нічого не роблять з приводу того, що собі дозволяє наша влада по відношенню до опозиції. На ЛУКАШЕНКА ополчилися усі, а на нашу владу – ні. Бачать, що все котиться до абсолютного авторитаризму, бачать, що трохи царем не стає, але мовчать”, - додав він.

На запитання, як змінилося його життя з приходом Віктора ЯНУКОВИЧА на пост Президента, Ю.КРАЙНИК зауважив, що жити стало важче. Він зазначив, що за часів прем’єрства Ю.ТИМОШЕНКО “була криза, але, тим не менше, ціни так не росли ні на газ, ні на продукти харчування”. “Те, що “регіонали” обіцяли, все виявилося брехнею. Жодна обіцянка ЯНУКОВИЧА не виконана. Я, як проста людина, не бачу жодних змін на краще”, - додав селекціонер.

Він також висловив думку, що кримінальні справи проти Ю.ТИМОШЕНКО порушені необгрунтовано. “Це усе замовне. Якщо вони такі чесні, то чому, приміром, не відкривають кримінальні справи щодо заволодіння державним майном ЯНУКОВИЧЕМ?”, - запитав він.

Коментуючи свої досягнення у справі виведення нових сортів тюльпанів, Ю.КРАЙНИК зауважив, що оцінювати себе некоректно. Водночас, за словами селекціонера, йому “буде не соромно, коли люди висадять у себе ці сорти тюльпанів”. На його думку, тим самим люди теж підтримають Ю.ТИМОШЕНКО та її соратників. “Нехай вона сильно не переживає, хай що робить ця влада, ставлення до неї таких людей, як я, не зміниться. Менше підтримувати я її не стану, просто буду розуміти, що це політичні репресії”, - сказав Ю.КРАЙНИК.