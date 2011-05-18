В Харківській області засіяно 97% запланованих посівних площ

Харків. 18 травня. УНІАН. У Харківській області із запланованих 936 тис. га посівних площ на сьогодні засіяно 97%.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його даними, зокрема, гречкою засівяно 17,3 тис. га із запланованих 24 тис. га.

Заступник губернатора відзначив, що час для завершення посіву гречки ще є, оскільки вона сіється в три-чотири етапи. «Я сподіваюся, що урожай гречки цього року забезпечить 3-4-річний запас, щоб вистачило не тільки Харківській області, але і всій Україні», - сказав В. АЛЕКСЕЙЧУК.