Генконсул Польщі обіцяє швидку видачу віз

Харків. 23 травня. УНІАН. Громадянам України буде легше отримати польські національні візи.

Про це в інтерв’ю кореспондентові УНІАН сказав Генеральний консул Республіки Польща в місті Харкові Ян ГРАНАТ, відповідаючи на питання про можливість спрощення візового режиму між Україною та Польщею перед Чемпіонатом Європи з футболу 2012 року.

Він зауважив, що Польща в односторонньому порядку не має права спростити процедуру отримання «шенгенської візи» для громадян України, однак наразі готова йти назустріч у питаннях надання національної польської візи.

«Це справа не тільки Польщі, оскільки це Шенгенська угода. Але ми завжди надаємо, наскільки це можливо, такі умови обміну, що стосується нашої національної візи, що стосується оплати, кількості багаторазових віз. Все йде в цьому напрямку (полегшення отримання національних віз – УНІАН)», - сказав Я.ГРАНАТ.

Він наголосив, що вже сьогодні, зважаючи на легкість отримання візи, до Польщі виїздить значна кількість робітників з України.