Україна купуватиме російський газ за рекордними цінами

Харків. 23 травня. УНІАН. Заступник директора департаменту нафти і газу Міненерго Костянтин Бородін повідомив, що у третьому кварталі цього року Україна купуватиме російський газ не по 313 дол. за 1000 куб. м, а по 350 дол., і в четвертому не по 347 дол., а по 400 дол. Причому це вже з урахуванням знижки в 100 дол. з боку «Газпрому», про яку домовилися Віктор Янукович і Дмитро Мєдвєдєв у 2010 році.

За словами Бородіна, зростання цін пов`язане з несподіваним подорожчанням нафти через події на Близькому Сході, пише Сегодня.

«Це серйозно погіршило торговий баланс України, адже за підсумками I кварталу перевищення імпорту над експортом склало більше 1,55 млрд дол., хоча рік тому було навпаки - продали більше на 180,6 млн дол., в основному це через дорогий газу», - говорить економіст Віктор Лисицький.

Експерти запевняють, що переговори між «Нафтогазом» і «Газпромом» знову зупинилися, адже незважаючи на анонсований Кабміном приїзд до Києва глави «Газпрому» Олексія Міллера, він так і не з`явився в Україні.

«Швидше за все, робочій групі не вдалося домовитися про щось конкретне, тому і не приїхав. Поки Росію усе влаштовує, незважаючи на вимоги не лише Європи, але і України понизити ціну», - говорить незалежний експерт Валентин Землянський.

А міністр ПЕК тіньового Кабміну Олександр Гудима говорить, що відсутність прогресу на переговорах говорить про те, що Росія розраховує: нам нікуди буде діватися напередодні зими без газу, і своєю непоступливістю поступово дожимає Україну, схиляючи її до вступу в Митний союз. Нагадаємо, що в Митному союзі Москва обіцяє Україні газ по 200 дол.