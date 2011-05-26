Кернес ініціює створення ансамблю «Віртуози Харкова»

Харків. 26 травня. УНІАН. Міський голова Геннадій КЕРНЕС ініціює створення музичного ансамблю «Віртуози Харкова».

Як повідомляє сайт Харківської міськради, про свою ініціативу мер Харкова поінформував на зустрічі зі студентами консерваторії.

За словами міського голови, ансамбль «Віртуози Харкова» буде створений на базі Харківського національного університету мистецтв ім. Котляревського.

«Харківська консерваторія випустила не одне покоління видатних музикантів. Сьогодні тут навчається не менш талановита молодь. Тому створення нового чудового ансамблю, у якому братимуть участь студенти університету мистецтв, дасть можливість Харкову як місту мистецтва уславитися ще більше, а харківським музикантам - здобути популярність не тільки в Україні, а й за межами країни», - сказав Г.КЕРНЕС.

Як зазначив міський голова, діяльність ансамблю фінансуватимуть харківські меценати та благодійні організації.