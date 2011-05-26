У Харкові вперше за останні 10 років не зменшиться кількість школярів

Харків. 26 травня. УНІАН. Уперше за 10 років кількість харківських школярів не зменшиться.

Про це повідомила директор Департаменту освіти Харківської міської ради Ольга ДЕМЕНКО на прес-конференції в прес-центрі міськради.

За її словами, цього року в харківських школах навчатимуться 100 тисяч дітей.

«До початку демографічного спаду в Харкові було 150 тисяч школярів, - зазначила ДЕМЕНКО. - До нинішнього року щорічно кількість дітей у школах постійно меншала. І тільки цього року вона залишиться на рівні минулого року. Це означає, що ми подолали наслідки демографічного спаду».

Вона зазначила, що кількість першокласників уже зростає з кожним роком на півтисячі. Цього року перший дзвоник почують 11 тисяч дітей.

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