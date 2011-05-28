Дулуб має оптимізм щодо оплати за спожитий газ

Харків. 28 травня. УНІАН. Харківщина прийдемо до нового опалювального сезону з гарними показниками щодо оплати за газ.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив у ході селекторної наради заступник губернатора Валентин ДУЛУБ.

Він зазначив, що в області ведеться активна робота з підвищення рівня розрахунків за газ.

За словами віце-губернатора, до нового опалювального сезону регіон вийде з хорошими показниками завдяки компенсації різниці в тарифах, а також списанню та реструктуризації частини боргів.

«334,5 млн. грн. - це та різниця в тарифах для населення, яку ми порахували, зібравши дані і затвердивши їх у всіх органах місцевого самоврядування та комунальних підприємствах. Ми відвеземо їх наступного тижня в НАК «Нафтогаз України», я гадаю, що ми їх захистимо, і саме ця цифра прийде до нас як різниця в тарифах», - сказав В.ДУЛУБ.

За його даними, в більшості районів вдалося домогтися 100%-них розрахунків від бюджетних організацій, також добре розраховується населення.

«Якщо у нас і є проблема, - зазначив В.ДУЛУБ - то вона пов`язана з розрахунками за газ міста Харкова, а по області у нас великих проблем немає. Наприклад, якщо одне з найбільш проблемних підприємств регіону - КП «ДРІТ» отримає належні йому 18 млн. грн. компенсації різниці в тарифах, і 42 млн. грн. цьому підприємству мають списати, то борг у нього залишиться зовсім невеликий».

«Я впевнений, - додав віце-губернатор, - що ми прийдемо до нового опалювального сезону з гарними показниками щодо оплати за газ з урахуванням того, що нам спишуть борги і виплатять різницю в тарифах. На 1 жовтня у нас не буде жодних питань щодо видачі лімітів області».