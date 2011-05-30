У Колонтаєвому під час пожежі загинули двоє людей

Харків. 30 травня. УНІАН. У селі Колонтаїв Краснокутського району під час пожежі у приватному будинку загинули двоє людей.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

На момент прибуття пожежних вогонь охопив усю площу будинку, однак загоряння було ліквідовано протягом 20 хвилин.

Під час проведення розбору згорілих конструкцій будинку були виявлені обгорілі тіла господарів: жінки 1944 року народження та чоловіка 1949 року народження.

Причина пожежі встановлюється.