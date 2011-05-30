У Колонтаєвому під час пожежі загинули двоє людей
11:23, 30 травня 2011Харьків
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Причина пожежі встановлюється
Харків. 30 травня. УНІАН. У селі Колонтаїв Краснокутського району під час пожежі у приватному будинку загинули двоє людей.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.
На момент прибуття пожежних вогонь охопив усю площу будинку, однак загоряння було ліквідовано протягом 20 хвилин.
Під час проведення розбору згорілих конструкцій будинку були виявлені обгорілі тіла господарів: жінки 1944 року народження та чоловіка 1949 року народження.
Причина пожежі встановлюється.
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