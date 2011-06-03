Погода в суботу

Харків. 3 червня. УНІАН. Синоптики обіцяють на завтра незначне зниження температури повітря.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, 4 червня температура вночі становитиме 12-17° тепла, вдень 22-27°, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 31°, на високогір`ї Карпат та в горах Криму 15-20°.

Опадів не очікується, лише в карпатському регіоні, а вдень і в південній частині та місцями в східних областях короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві та Київській області в суботу мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 12-17°, вдень 22-27°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Сьогодні, 3 червня, температура води в Чорному та Азовському морях 19-22°; в Дніпрі біля Києва - 22°.