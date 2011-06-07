Мартинов привітав журналістів із професійним святом

Харків. 7 червня. УНІАН. Начальник головного управління МВС України в Харківській області, генерал-майор міліції Михайло МАРТИНОВ привітав харківських журналістів із професійним святом.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник облуправління міліції подякував журналістам за оперативне й об’єктивне висвітлення діяльності харківської міліції та побажав «творчих злетів» і успіхів представникам ЗМІ.

«Бажаю вам невичерпної енергії для втілення в життя всіх задумів, планів і мрій. Нехай сенсації, які вам доведеться висвітлювати, будуть добрими, новини - позитивними, газетні статті та телевізійні репортажі – яскравими, а гонорари – високими», - побажав журналістам М.МАРТИНОВ.

Також керівник облуправління міліції «за вагомий особистий внесок у справу боротьби зі злочинністю» вручив іменні Почесні грамоти кореспондентам місцевих та центральних ЗМІ, у тому числі й представникові УНІАН.