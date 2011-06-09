Ярославський став першим «платиновим» клієнтом Євро-2012 в Україні

Харків. 9 червня. УНІАН. Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, власник групи DCH і ФК «Металіст», генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, став першим в Україні клієнтом Платинового Престиж-клубу «Плюс» програми корпоративної гостинності УЄФА Євро-2012. Вартість відповідного пакету становить близько 1 мільйона євро.

Як передає кореспондент УНІАН, почесний знак першого клієнта Платинового Престиж-клубу «Плюс» було вручено О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ 8 червня 2011 р., рівно за рік до початку континентальної футбольної першості, перший матч якої в Україні відбудеться в Харкові на стадіоні «Металіст».

В ході урочистої церемонії на стадіоні «Металіст», на яку були запрошені власники і керівники найбільших харківських бізнес-структур та місцевих ЗМІ, пам’ятний диплом О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ вручив директор Турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

Від імені УЄФА він подякував бізнесменові за внесок у підготовку столиці Слобожанщини до Євро-2012 і висловив упевненість, що Харків гідно представить Україну на Чемпіонаті.

Платиновий Престиж-клуб «Плюс» є найдорожчим пакетом, що реалізовується УЄФА в рамках програми корпоративної гостинності Євро-2012. Він передбачає місця в VIP-ложах для власника пакету та його гостей на чотирьох стадіонах України або Польщі для перегляду всіх матчів, які пройдуть в одній з країн.

Довідка УНІАН. Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, власник і президент групи DCH, президент ФК «Металіст», кандидат технічних наук. Входить до ТОП-15 рейтингу українського видання Forbes (2011) і Kiev Post (2010). Засновник і власник однієї з найстарших і найбільш потужних фінансово-промислових груп країни - до 2007 р. «Укрсиб», з 2007 р. DCH. До складу групи входять компанії таких секторів економіки, як фінанси, промисловість, будівництво. До складу DCH входить футбольний клуб «Металіст». Під керівництвом О.ЯРОСЛАВСЬКОГО клуб встановив рекорд України, 5 років поспіль ставши бронзовим призером національного чемпіонату. Протягом усього цього періоду ФК «Металіст» бере участь у Кубку УЄФА (з 2010 р. - в турнірі Ліга Європи). Група DCH приділяє особливу увагу соціальним інвестиціям. Ще до ухвалення рішення про проведення Євро-2012 в Україні та Польщі О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ розпочав реалізовувати програму модернізації спортивної інфраструктури Харкова - реконструкцію стадіону «Металіст» та інших об`єктів життєдіяльності ФК «Металіст».

На даний час в рамках Комплексної програми групи DCH з підготовці Харкова до Євро-2012 повністю або частково реалізовані такі проекти, як реконструкція стадіону «Металіст» (включаючи ремонт прилеглих доріг), реконструкція міжнародного аеропорту «Харків» (будівництво і реконструкція 3 терміналів аеровокзального комплексу та ряду інших об`єктів), будівництво Дитячої футбольної академії; реконструкція навчально-тренувальної бази ФК «Металіст» (тренувальний табір для однієї з команд-учасниць Євро-2012), будівництво 5-зіркового готелю на пл. Свободи (перший в Харкові готель, спочатку спроектований за стандартами готельного бізнесу найвищої категорії), реконструкція стадіону «Динамо» (буде використаний як транзитна база Євро-2012).

Загальна сума соціальних інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в підготовку Харкова до Євро-2012 становитиме понад 260 млн. дол.

Поза політикою з 2006 р. (у 2002-2006 рр. - народний депутат Верховної ради України IV скликання). Має ряд державних нагород і нагород Української православної церкви. Відомий меценат, фінансує благодійні проекти. Одружений, четверо дітей. Веде здоровий активний спосіб життя, захоплюється йогою, тенісом, дайвінгом, бігом, гірськолижним спортом.

На знімку: директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ вручає Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ почесний знак першого клієнта Платинового Престиж-клубу «Плюс».