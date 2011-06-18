У Харкові проходить форум AgroInternational 2011

Харків. 18 червня. УНІАН. Сьогодні у Харкові проходить українсько-німецький агропромисловий форум AgroInternational 2011.

Як передає кореспондент УНІАН, форум організований Агропромисловою групою «Агротрейд» та Генеральним консульством Федеративної Республіки Німеччина у місті Донецьк за підтримки Харківської облдержадміністрації.

За словами організаторів, метою проведення цього заходу є знайомство з передовими методами і технологіями вирощування, збору, зберігання та переробки сільськогосподарських культур, представлення новітніх розробок провідних виробників сільськогосподарської техніки, обмін досвідом, укріплення ділових зв’язків між українськими та німецькими представниками.

Форум розрахований на керівників агропромислових підприємств Харківщини. З боку Німеччини до участі запрошені виробники засобів агрохімії, насіння, продавці сільськогосподарської техніки та інші підприємства, що забезпечують агропромислову галузь.

AgroInternational 2011 проходить у приміщенні Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. В церемонії урочистого відкриття форуму взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку Клаус ЦІЛЛІКЕНС та Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян ГРАНАТ.