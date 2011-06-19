Погода в понеділок

Харків. 19 червня. УНІАН. Завтра в Україні очікуються грозові дощі, вночі у Карпатах дуже сильні дощі, у північних, Вінницькій, Черкаській, а вдень місцями у південних, східних, Дніпропетровській областях сильні дощі, град, шквали 17-25 м/с.

У східній частині, в Криму та Приазов`ї вночі без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 19-24°, у південній та східній частині 26-31°; у західних областях вночі 9-14°, вдень 17-22°.

У Київській області у понеділок вночі очікуються сильні дощі, грози, шквали 17-22 м/с, в окремих районах град та шквали 25 м/с, вдень короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°. У Києвітемпература вночі 15-17°, вдень 22-24°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 18-24°, в Азовському морі 23-26°, у Дніпрі біля Києва 23°.