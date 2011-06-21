У авіакатастрофі в Росії загинув харківський банкір

Харків. 21 червня. УНІАН. У катастрофі Ту-134 під Петрозаводськом в Карелії загинув один з власників та віце-президент харківського банку «Грант» Ваграм Симов’ян. Про це повідомляє ТСН.

Ваграм Симов’ян народився 27 грудня 1975 року в Харкові. У 1996 році закінчив Харківський державний університет, за фахом «Фінанси і кредит». З 1993 року працював у банку «Грант», пройшов шлях від економіста до віце-президента.

Нагадаємо, літак Ту-134 авіакомпанії «РусЕйр», що здійснював чартерний рейс Москва - Петрозаводськ, розбився при підльоті до столиці Карелії. Ту-134 впав на автомобільну дорогу, яка розташовується перпендикулярно злітно-посадковій смузі, розколовся і загорівся буквально поруч з дачним селищем.

Всього на борту літака знаходилися 52 людини: 44 загинули, вісьмом вдалося вижити, серед них, за останніми даними, двоє дітей - дев`яти і чотирнадцяти років. Серед загиблих були двоє громадян України - Христина Онищенко і Ваграм Симов’ян.