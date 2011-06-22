У Харкові вшанували пам’ять загиблих у війні

14:07, 22 червня 2011
Харьків
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Сьогодні у місті пройшла хвилина мовчання. Приспущено державні прапори…

Харків. 22 червня. УНІАН. У Харкові хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.00 на одну хвилину міські маршрутки, приватний транспорт і подали звуковий сигнал. Також призупинили роботу органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації.

На будівлях органів державної влади, підприємств, установ та організацій, іноземних дипломатичних установ приспущено державні прапори України з чорними стрічками.

Біля Меморіалу Слави в Лісопарку відбулися поминальні заходи за участю представників місцевої влади. У церемонії покладання квітів взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, Генеральний консул Республіки Польща Ян ГРАНАТ, Генеральний консул Росії в Харкові Всеволод ФІЛІПП, другий секретар Посольства Держави Ізраїль в Україні Алекс КЛАЙМАН, представники державних установ, громадських організацій.

Наприкінці церемонії представники духовенства відслужили панахиду за загиблими в роки Великої Вітчизняної війни. Після хвилини мовчання студенти й школярі випустили в небо білих голубів, які, за традицією, символізують мир.

Крім цього, урочисте відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника Студбатівцям поруч із Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна.

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