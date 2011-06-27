Найближчими днями погода не поліпшиться

Харків. 27 червня. УНІАН. У найближчі дні поліпшення погоди в Україні синоптики не обіцяють.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 28 червня, утримаються несприятливі погодні умови: дощі, місцями сильні, в Карпатах вдень дуже сильні дощі; в Україні в окремих районах грози та град.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 16-21°, в Криму та Приазов`ї 19-24°; на Прикарпатті 13-18°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 8-13°.

Вітер північний, північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, східний, 7-12 м/с, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, у південній частині та в Карпатах місцями 25-30 м/с.

У Києві та Київській області завтра дощ, місцями сильний, в окремих районах гроза. Вітер північний, 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі по області 9-14°, вдень 16-21°, у Києві вночі 11-13°, вдень 17-19°.

Сьогодні, 27 червня, температура води в Чорному морі 21-22°, в районі Одеси та на півдні Криму 9-15°; в Азовському морі 20-26°, в Дніпрі біля Києва - 21°.