У Харкові відзначили День Конституції

Харків. 28 червня. УНІАН. У Харкові місцева влада відзначила 15-у річницю Конституції України покладанням квітів до пам’ятників Ярославу Мудрому, Тарасові Шевченку та монументу Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії взяли участь заступники голови Харківської облдержадміністрації Василь ХОМА та Євген САВІН, заступник голови обласної ради Людмила ДАВИДОВА, перший заступник Харківського міського голови Олександр КРИВЦОВ, генеральний консул Республіки Польща у Харкові Ян ГРАНАТ, генеральний консул Росії в Харкові Всеволод ФІЛІПП, народні депутати, представники духовенства.

Є.САВІН наголосив на надзвичайно великому значенні Конституції для формування державності України і застеріг він непродуманої зміни головного закону держави.

«У межах історичного процесу 15 років – це зовсім малий термін, але для нашої країни, яка докорінно змінила форму своєї державності, це вже той термін, коли можна говорити про потреби робити зміни в основному законі. Але робити це треба дуже обережно, дуже виважено і дуже професійно. І одне з основних завдань - це захист самої Конституції від внесення в неї непродуманих, кон’юнктурних змін на користь чиїхось інтересів», - сказав Є.САВІН.

Біля місць покладання квітів були виставлені почесні караули з курсантів Харківського університету повітряних сил та організовані не чисельні мітинги, активісти яких тримали національні прапори та символіку Партії регіонів.