На Харківщині на 100 працюючих 89 пенсіонерів

Харків. 29 червня. УНІАН. На Харківщині на 100 працюючих громадян припадає 89 пенсіонерів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час селекторної наради, на якій розглядалися питання погашення заборгованості із зарплати та внесків до Пенсійного фонду, заявив начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Віктор АЧКАСОВ.

За його даними, Пенсійний фонд забезпечений коштами на виплату пенсій по області на 83,4% від потреби, а борг підприємств Харківщини перед Пенсійним фондом на середину червня становив 31,8 млн. грн.

У свою чергу заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА наголосив, що таке співвідношення працюючих та пенсіонерів «не витримає жодна економіка», однак зауважив, що, незважаючи на це, Харківщина сьогодні «відноситься до економічних локомотивів» країни.