У Харкові бунтують чорнобильці

Харків. 29 червня. УНІАН. У Харкові близько двох тисяч чорнобильців протестують проти скорочення пенсій та соціальних гарантій.

Як передає кореспондент УНІАН, частина представників Харківського громадського об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильській Спас», Союзу чорнобильців України, районних в області організацій чорнобильців зібралися перед будівлею Держпрому, де розміщене Головне управління праці та соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації, решта – в актовій залі в приміщенні Держпрому.

За словами члена координаційної ради чорнобильських організацій при облдержадміністрації Валерія БІЛЯКОВА, чорнобильці, діти війни, військові пенсіонери занепокоєні змінами до законодавства про призначення пенсій.

«У змінах до бюджету написано, що чорнобильські статті, дітей війни соціальне забезпечення, військовослужбовців буде не законом визначатися, а постановою Кабінету міністрів. Порядок і розмір виплат буде визначати Кабінет міністрів. Тому ми занепокоєні», - сказав він.

В.БІЛЯКОВ наголосив, що серед чорнобильців ширяться чутки про те, що керівництво Пенсійного фонду України розіслало в місцеві управління лист із наказом не виконувати рішення судів про призначення чорнобильцям пенсії, а тому є загроза скорочення соціального забезпечення ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.

Мешканець Краснограда, ліквідатор аварії на ЧАЕС, інвалід 3-ї групи Володимир ПІКАЛОВ зауважив, що багато чорнобильців зараз виплачують кредити, і після зменшення пенсії вони не зможуть вчасно повернути борги.

«Вони нас так підставили перед банками, а банкам всеодне», - обурився він.

Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Віктор АЧКАСОВ, виступаючи перед чорнобильцями, запевнив, що всі рішення судів про призначення пенсій, які вступили в законну силу, будуть виконуватися і вже призначені пенсії зменшені не будуть.

У свою чергу голова Харківського громадського об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильській Спас» Борис КОРОТКОВ наголосив, що чорнобильці Харкова після отриманих роз’яснень будуть тримати на контролі виплату пенсій ліквідаторам аварії і поки що не організовуватимуть «другого соціального майдану».

«Кабінет міністрів України начебто починає війну проти чорнобильців, дітей війни і військовослужбовців. Було прийнято рішення відмінити рішення судів. Поки що ми контролюємо процес, тому що від цієї влади можна очікувати неординарних випадів. Після цих роз’яснень ми почекаємо, але народ готовий поїхати й у Київ», - сказав він.