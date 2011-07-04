У Харкові стартував турнір Sapronov-tennis Junior Cup
16:06, 04 липня 2011Харьків
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Змагання проходять на кортах ТК «Парк»
Харків. 4 липня. УНІАН. З 4 по 10 липня на тенісних кортах ТК «Парк» (вул. Сумська, 81) проводиться Всеукраїнський тенісний турнір Sapronov-tennis Junior Cup.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у змаганнях візьмуть участь юнаки та дівчата 1999 – 2001 р.н. з Києва, Сум, Кривого Рогу, Дніпропетровська, Луганська, Донецька, Херсона, Одеси, Миколаєва, Ужгорода, Полтави та Севастополя.
Змагання кваліфікаційної сітки розпочалися 4 липня о 12.00.
Змагання основної сітки стартують 5 липня о 9.30.
Початок змагань щоденно о 9.30. Ігри проходитимуть в одиночному та парному розрядах.
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