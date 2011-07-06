Чернов: Рада Європи проведе моніторинг стану демократії в Україні

Харків. 6 липня. УНІАН. Наступного року Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи проведе моніторинг стану демократії в Україні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної ради, про це поінформував президент Української асоціації районних і обласних рад, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, який взяв участь у засіданні Моніторингового комітету Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи в м. Ізмір (Туреччина).

За словами С.ЧЕРНОВА, за підсумками моніторингу влади України будуть сформульовані рекомендації щодо удосконалення демократичних інституцій, спрямованих на реалізацію прав і свобод громадянин на всіх рівнях влади, в першу чергу на місцях.

«Наступного року робоча група Моніторингового комітету Конгресу місцевих і регіональних влад буде працювати в регіонах України, аналізувати рівень розвитку демократії на місцях. По кожному звіту приймається резолюція Моніторингового комітету, яка потім затверджується Конгресом. Цей документ містить рекомендації владі країни, щодо удосконалення демократичних інституцій. Увага Моніторингового комітету спрямована на реалізацію прав і свобод громадянина на всіх рівнях влади, в першу чергу, на місцях», - сказав С.ЧЕРНОВ.

«Основне завдання Комітету, - зазначив він, - полягає у створенні механізмів контролю за станом демократії в країнах Ради Європи. Для цього створено 13 робочих груп, мета яких кожні 5 років в кожній країні-учасниці здійснювати моніторинг за внутрішніми демократичними процесами, в тому числі, за виконанням Європейської хартії місцевого самоврядування, дотриманням прав людини».

С.ЧЕРНОВ повідомив, що для затвердження учасникам засідання в Ізмірі були запропоновані звіти керівників робочих груп про моніторинг, проведений у п`яти країнах - Болгарії, Сербії, Латвії, Фінляндії та Словенії. Також була надана інформація діяльності робочих груп у Чехії, Литві, Боснії та Герцеговині, Німеччині, звіти про моніторинг у цих країнах будуть надані на наступному засіданні Моніторингового комітету, яке відбудеться під час засідання Конгресу 18-20 жовтня 2011 року в Страсбурзі.

С.ЧЕРНОВ вважає, що участь у засіданнях комітету має велике значення для України, оскільки такі заходи стають майданчиком для обміну досвідом з розвитку регіонів, проведення реформ управління на місцях.