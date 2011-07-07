У Харкові «Беркут» заблокував приміщення Авакова

Харків. 7 липня. УНІАН. У Харкові бійці спецзагону «Беркут» заблокували вхід до приміщення, яке належить структурам голови обласної організації ВО «Батьківщина», екс-губернатора Арсена АВАКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, вхідні двері у будинок по вулиці Сумській, 88, де розміщені відділення банку «Базис», АТ «Інвестор» та інші структури, пов’язані з А.АВАКОВИМ, контролюють чотири беркутівці у чорних масках і нікого не випускають і не впускають до приміщення.

Група журналістів і фоторепортерів, які перебувають поблизу, не мають змоги отримати відповіді на запитання, що відбувається.

Водночас, А.АВАКОВ заявив на персональному блозі сайту «Української правди», що в приміщенні, «де розміщений мій офіс - офіс голови харківської «Батьківщини» та громадської приймальні «Батьківщини», - триває обшук слідчими у супроводі, як мені здається, 15-20 бійців спецпідрозділів у повній амуніції і з автоматами. Привід – постанова суду стосовно якихось фірм, котрі начебто займаються земельними махінаціями… У приміщенні заблоковані всі поверхи. Я не можу вийти з приміщення. Робота паралізована. Редакція газети порталу «Главное», яка знаходиться на 4-му поверсі приміщення, - паралізована, там тотально проводиться обшук. У моєму приміщенні обшук завершений - сиджу чекаю підписати протокол». А.АВАКОВ заявляє, що це «провокація,«провокація, що позбавляє опозицію права на роботу, і яка має на меті дискредитацію опозиції».

Коментуючи події, начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА повідомила кореспонденту УНІАН, що в приміщенні по Сумській, 88, «проводяться слідчі дії в рамках кримінальної справи, перевіряються фірми, які проходять у цій справі».