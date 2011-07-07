Адміністративний тиск на «єдиноподатників» буде зменшено

Харків. 7 липня. УНІАН. Адміністративний тиск на юридичних осіб «єдиноподатників» буде зменшено.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

За його словами, тиск органів державного контролю на підприємців, які не є платниками ПДВ, і юридичних осіб, які є платниками єдиного податку, буде обмежено найближчим часом.

«Цей законопроект Верховна Рада вже підтримала в першому читанні. Згідно з документом, органи держконтролю можуть проводити лише позапланові перевірки щодо дотримання санітарного законодавства. Органи захисту прав споживачів будуть мати можливість проводити позапланові перевірки лише за конкретними скаргами громадян», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Ухвалення даного законопроекту, вважає віце-губернатор, «стане ще одним кроком у дерегуляції діяльності бізнесу та зниження корупційного «податку» для підприємців».