У Харкові судитимуть трьох міліціонерів

Харків. 7 липня. УНІАН. Прокуратурою міста Харкова направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням трьох міліціонерів у побитті затриманого громадянина, внаслідок чого він помер.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, кримінальну справу було порушено стосовно двох помічників оперуповноваженого управління карного розшуку ГУМВС України в області – сержанта та прапорщика міліції – за ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження; перевищення службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу) та оперуповноваженого цього управління – майора міліції – за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Ці працівники міліції 30 березня безпідставно, із застосуванням фізичного насильства та спецзасобів (наручників) затримали та доставили до ГУМВС України в Харківській області двох громадян. Під час затримання одному з них було завдано тілесних ушкоджень, у результаті чого він помер.