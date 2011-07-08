В обласному дитячому санаторії новий керівник

Тарасенка представив Шурма

Харків 8 липня. УНІАН. Новим керівником Обласного багатопрофільного дитячого санаторія призначено Геннадія ТАРАСЕНКА. Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, головного лікаря комунального закладу охорони здоров’я представив заступник губернатора Ігор ШУРМА. У ході поїздки до санаторію І.ШУРМА зустрівся з його трудовим колективом та ознайомився з умовами перебування дітей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter