В обласному дитячому санаторії новий керівник
14:02, 08 липня 2011Харьків
0 0
Тарасенка представив Шурма
Харків 8 липня. УНІАН. Новим керівником Обласного багатопрофільного дитячого санаторія призначено Геннадія ТАРАСЕНКА.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, головного лікаря комунального закладу охорони здоров’я представив заступник губернатора Ігор ШУРМА.
У ході поїздки до санаторію І.ШУРМА зустрівся з його трудовим колективом та ознайомився з умовами перебування дітей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter