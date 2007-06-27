Політичні партії

Перелік політичних партій зареєстрованих Харківським обласним управлінням юстиції станом на 9 січня 2007 року(список поданий у порядку реєстрації політичних партій)

№ п/п Назва політичної партії Прізвище, ім`я, по батькові керівника партії, адреса партії Прізвище, ім`я, по батькові керівника обласного осередку партії Адреса обласного осередку партії, телефон 1. Комуністична партія України (КПУ) Симоненко Петро Миколайович м.Київ, вул. Борисоглібська, 7 Александровська Алла Олександрівна м. Харків, вул. Полтавський шлях, 22, т.712-45-51 2. Соціалістична партія України (СПУ) Мороз Олександр Олександрович м.Київ, вул. Воровського, 45 Суботін Віктор Георгійович м. Харків, вул. Артема 46, т.751-84-51, ф.715-52-57 3. Прогресивна соціалістична партія України (ПСПУ) Вітренко Наталія Михайлівна м. Київ, вул. П.Мирного, 27, кв.51 Рудаков Василь Петрович м. Харків, вул. Молодої Гвардії, м. т., 736-06-84 4. Селянська партія України (Сел. ПУ) Яворський Олександр Павлович, м. Київ, вул. Хрещатик, 6 Хохлов Анатолій Михайлович м. Харків, Держпром, 6 під`їзд, 1 поверх, К.т.751-81-92, 751-81-94, Д.т.8-263-57-0-10, м. т. 8-067-57-35-533 5. Слов`янська партія (Сл .ПУ) Базилюк Олександр Філімонович м.Донецьк, вул. Постишева, 70 Скобліков Микола Петрович м. Харків, пр.Л.Свободи, 40 А, кв.18, 337-40-47 6. Соціал-демократична партія України (СДПУ) Буздуган Юрій Олексійович м.Київ, вул. Панаса Мирного, 27, кв. 50 Антонов Віктор Вікторович м. Харків, пл.Конституції, Палац Праці, 6-й під`їзд, 4 поверх , т.731-20-43 7. Народна партія (НП) Литвин Володимир Михайлович м.Київ, вул. Рейтерська, 6а Масельський Степан Іванович м. Харків, вул. Кацарська 2, тел. 777-02-57, 777-02-24, 717-13-17, 760-13-43 (міська організація), на вул. . Шевченко ,60 т. 760-13-45,41,43 8. Соціал-демократична партія України (об`єднана) (СДПУ(о)) Медведчук Віктор Володимирович м.Київ, вул. Івана Франка, 18 м. Харків, вул. Новгородська, т.714-38-15, 714-38-12 9. Партія Регіонів (ПР) Янукович Віктор Федорович м.Київ, вул. Кудрявська, 3/5 Салигін Васілій Вікторович м.Харків, вул. Сумська, 46, 2 поверх, кім.4, 700-40-92, , 700-44-28; 700-41-28 (міська організація 10. Всеукраїнська партія "Союз" (ВПС) Костусєв Олексій Олексійович м. Київ, вул. Почайнинська, 28а Бєденко Сергій Олексійович м. Харків, вул. Пушкінська, 35 т.706-34-28 11. Всеукраїнська партія трудящих (ВПТ) Якібчук Мирослав Ілліч м.Київ, бул.Дружби Народів, 5 Волковський Віталій Володимирович м.Харків, вул. Бакуліна 11, к. 322, т. 761-20-33 12. Партія "Соціал-демократичний Союз" (СДС) Пересунько Сергій Іванович м.Київ, вул Ярославів Вал, 33-Б Репін Валерій Володимирович м.Харків, Палац Праці, 1 під`їзд, 6 поверх, к.4, т.20-18-46, 719-96-89 13. Партія захисників Вітчизни (ПЗВ) Кармазін Юрій Анатолійович м.Київ, вул. Московська, 7 Чурсін Олександр В`ячеславович тел. 164-364, 63-60-72, 8-067-937-13-40 14. Партія Всеукраїнського об`єднання лівих "Справедливість" (ВОЛС) Чиж Іван Сергійович м.Київ, вул. Ратманського, 7/9, вул. Введенська, 7/9, к.64 Окладной Юрій Георгійович м.Харків, вул. Культури, 16а, кв.8, 714-13-73 15. Народна партія вкладників та соціального захисту" (НПВСЗ) Кривобоков Владислав Анатолійович м. Луганськ, квартал Волкова, 2-a Лучко Юлія Дмитрівна м.Харків, пров. Пластичний, 17-а, т.372-21-74 16. Партія "Трудова Україна" (ПТУ) Коновалюк Валерій Ілліч м.Київ, вул. Артема, 77 Моченков Андрій Володимирович м. Харків тел. 719-54-32 17. Трудова партія України (ТПУ) Сирота Михайло Дмитрович м.Київ, вул. Горького, 95 Семена Наталія Володимирівна м.Харків, вул. Плеханівська, 134-А, 8-050-362-43-12 18. Партія Соціального Захисту (ПСЗ) Горбайчук Людмила Василівна м. Київ, вул. І. Пулюя,5 Гаврась Володимир Олександрович м.Харків, вул. Гв.Широнінців 21б, 58-58-73, М. т. 8-050-401-66-86 19. Партія захисту пенсіонерів України (ПЗПУ) Остапенко Олександр Федорович м. Київ, вул. Кіквідзе, 2/34, кв. 986 Товстяк Микола Олексійович м.Харків, пр-т Леніна, 12, кв. 132, 700-00-02 20. Ліберальна партія України (ЛПУ) Циганко Петро Степанович 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.81, к. 20 Багіна Галина Антонівна м. Харків, Держпром,6п.,к.658,658а конт. тел. , 717-28-55, 8-067-26-40-939 21. Ліберально-демократична партія України (ЛДПУ) Душин Ігор Леонідович м.Київ, вул. Братиславська, 40, к. 110 Копеліович Олександр Ілліч м. Харків, вул. Петровського, 28а, 2 поверх, к. 3, конт. тел. д. 704-32-98 22. Народно-демократична партія (НДП) Пустовойтенко Валерій Павлович м.Київ, вул. Антоновича, 107-a Дьомін Олег Олексійович м. Харків, пр-т Гагаріна, 20, 731-95-66, 731-95-71 23. Політична партія Всеукраїнське об`єднання "Громада" (ВО"Громада") Лазаренко Павло Іванович м. Київ, пров. Лабораторний, 1 Кіншаков Віталій Макарович м. Харків, дт.36-87-34 мб. 287354, 712-26-60 24. Партія мусульман України (ПМУ) Брагін Рашид Євгенович м. Донецьк, вул. Маршала Жукова, 1 Брагін Рашид Борисович м.Харків, вул. Тімурівців, 17, кв.328, 738-42-41, 23-19-18, 25. Політична партія Ліберальна Україна В`ялов Павло Іванович 04073, м.Київ, вул. Фрунзе, 160 Сидоренко Андрій Миколайович м. Харків, вул. Північна 16 "а" 704-94-72р, 54-87-10 26. Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" (ВОБ) Тимошенко Юлія Володимирівна м.Київ, бул. Л.Українки, 26, кім.916 Фельдман Олександр Борисович м. Харків , вул. Гоголя, 7 , 719-96-16 тел.. 45-88-97, 20-65-82 27. Політична партія "Яблуко" (ППЯ) Бродський Михайло Юрійович м.Київ, Кловський узвіз, 18; м.Київ,вул. Московська, 37/2, кв. 45 Потімков Сергій Юрійович м.Харків, пр-т Московський 15 кв. 32, 719-17-62 28. Партія "Демократичний союз" (ДС) Горбулін Володимир Павлович м.Київ, вул. Кутузова, 8, кім.115 Ковалевський Едуард Едуардович д. т. 35-74-84, м. т. 8-067-98-95-102 29. Партія реабілітації народу України (РНУ) Черниш Григорій Семенович м. Київ, пр. Перемоги 73-а Олійник Олексій Андрійович м.Харків, пр.Гагаріна 94 "а" кв.113 к.т.370-59-59, 30. Партія "Солідарність жінок України" (СолЖУ) Гошовська Валентина Андріївна м.Київ, вул. Михайлівська, 14 а, офіс 201 Бондар Оксана Ярославівна м. Харків, вул. Міроносицька-88, кв. 59, т. 700-64-65 31. Партія національно-економічного розвитку України (ПНЕРУ) Матвієнко Павло Володимирович м.Київ, вул. Тургенєвська, 52/58 Дорохова Людмила Григорівна м. Харків, пл. Рози Люксембург, 10, "Промінвестбанк" к.т. 731-41-46 32. Патріотична партія України (ППУ) Габер Микола Олександрович м.Київ, вул. Шолом Алейхема, 6, к.148 Вовкушівський Микола Євгеньович м. Харків, вул. Сумська 77, під. 17 702-55-73 33. Народний Рух України (НРУ) Тарасюк Борис Іванович м.Київ, вул. О.Гончара, 33 Семенченко Анатолій Олексійович м. Харків, пр-т Правди, 7, 23 під., 2 поверх, т. 705-05-02 34. Українська Народна Партія (УНП) Костенко Юрій Іванович м.Київ, вул. Пушкінська, буд.28-А Третецький Василь Пилипович м.Харків,Сумська 45, т. 758-67-49 35. Всеукраїнська партія "Нова сила" Збітнєв Юрій Іванович м.Київ, вул. Павлівська, 18. кв.100 Швед Валерій Борисович м. Харків пров.Лопанський ,1, т. 712-37-00 36. Християнсько-демократична партія України (ХДПУ) Журавський Віталій Станіславович м.Київ, вул. Басейна,1/2-а Ярмиш Назар Олександрович м.Харків,а/с7106к.т. , 758-26-87, Полтавський щлях 190/1, 8-067-425-83-51, 343-25-57 37. Демократична партія України (Дем ПУ) №190 від 29.12.93 Антоньєва Ганна Петрівна м.Київ, вул. Лютеранська, 19-а, оф. 2 Червоний Володимир Петрович м. Харків, проспект Леніна ,40, кімн. 335,т.702-15-51 38. Партія зелених України (ПЗУ) Кононов Віталій Миколайович м.Київ, вул. Чапаєва, 2/16 Антонов Андрій Леонідович 61005 м. Харків, Стадіонний проїзд, 7а, к.т.54-66-35 39. Українська селянська демократична партія (УСел ДП) Вощевський Валерій Миколайович м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 68, оф.73 Атцеленко Юрій Дмитрович м.Харків, вул. Сумська 5, кв.8 т.700-28-41 40. Партія Християнсько-Демократичний Союз (ХДС) Стретович Володимир Миколайович м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 3 Потикун Юрій Павлович м.Харків-91, вул. Танкопія 19/1 кв.11 т. 92-26-43,712-41-41, 392-03-18 41. Християнсько - ліберальна партія України (ХЛПУ) Комарницький Денис Сергійович м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 Сільченко Олександр Васильович м. Харків, пр-т Леніна, 56 к. 409, т.340-79-35 42. Партія "Реформи і порядок" (ПРП) Пинзеник Віктор Михайлович м.Київ, вул. Димитрова, 14-б Варченко Іван Григорович м. Харків, Полтавський Шлях, 52, 2-й поверх, офіс 47 , т. 7 12-06-58, 43. Українська республіканська партія "Собор" (УРП) Матвієнко Анатолій Сергійович м. Київ, вул. Лабораторна, 1/ 62 А Шаповалов Олег Володимирович м. Харків, вул. Космічна 21-а, к. 32 8-050-323-60-68 44. Політична партія "Молода Україна" (ППМУ) Коноваленко Анатолій Іванович м.Київ, вул. Хрещатик,10-А Ковалик Максим Анатолійович м. Харків, т.370-29-20 д., 069 аб 27-68 45. Українська національна асамблея (УНА) Шухевич Юрій Романович м.Київ, вул. В. Касіяна, буд.2а, кв.21 Каменюк Ігор Ілліч м. Харків,вул. Сумська, 43 к.2 46. Політична партія "Вперед Україна!" (ВпУ) Мусіяка Віктор Лаврентійович м.Київ, вул. Велика Житомирська,17, кв.10 Ісаєв Костянтин Анатолійович м. Харків, вул Карла Маркса, 32, т. 757-48-85 47. Конгрес Українських Націоналістів (КУН) Івченко Олексій Григорович м.Київ, вул. Хрещатик,21,пом.111 Дяків Богдан Степанович м.Харків, вул. Командарма Корка, 48/2, кв.216, т.26-50-86 ,716-02-18 48. Народний РУХ України за Єдність (НРзЄ) Бойко Богдан Федорович м.Київ, вул. Виборзька,42 Семенуха Роман Сергійович м.Харків, вул. Чернишевського,8/10а кв. 62, тел 80503033942 49. Всеукраїнська партія Народної Довіри Азаров Андрій Святославович м.Київ, вул. Васильківська, 2А Сільченко Любов Василівна м.Харків, вул Ілллінського, 68 т.15-06-43. 50. Комуністична партія робітників і селян (КПРС) Яковенко Олександр Миколайович м.Київ, вул. Вишняківська,6-А, кв 65 Бова Микола Тимофійович м.Харків, вул. Пушкінська, 104. 51. Зелена екологічна партія України "Райдуга" (ЗЕПУ) Гуцол Михайло Васильович м.Київ, проспект Перемоги, 15 Санін Андрій Миколайович м. Харків, вул. Чегиріна, 3 52. Комуністична партія України (оновлена) (КПУ(о)) Савенко Михайло Михайлович м.Київ, вул. Тичини, 10, кв. 35 Маркова Олена Євгенівна м. Харків, вул. Грицевця, 45, кв. 127. 53. Партія промисловців і підприємців України (ПППУ) Кінах Анатолій Кирилович м.Київ, вул. Ш.Руставелі, буд.11 Лещенко Віктор Миколайович м. Харків, вул. Мироносицька, 99 т.757-22-52, 7-198-425(ф), 700-31-13. 54. "Жінки за майбутнє" Всеукраїнське політичне об`єднання (ВПО"ЖЗМ") Довженко Валентина Іванівна м.Київ, вул. Турівська,13 Федоренко Ніна Іванівна м. Харків, вул. Виконкомівська, 6. вул. Каразіна, 2 "а", к. т. 343-60-63, 700-12-52 55. Партія "Руський блок" (РБ) Свістунов Олександр Григорович м.Львів, вул. Новаківського, буд. 8, кв. 4 Макаров Геннадій Васильович м.Харків, тел. 752-66-07 56. Всеукраїнська партія Миру і Єдності (ВПМЄ) Янковська Людмила Олександрівна м. Київ, бул. Лесі Українки, 5, кв. 101 Оганезов Автанділ Гергійович м. Харків, вул. Штурмова, 3а. т. 338-87-79(д), 80506052007 57. Партія "Нова генерація України" (НГУ) Мірошніченко Юрій Романович м.Київ, вул. Михайлівська, буд.22-б; а/с 134 Кравчук Оксана Вікторівна м. Харків, вул. Машиністів, 8 кв. 2, т. 714-11-64. 58. Українська соціал-демократична партія" (УСДП) Онопенко Василь Васильович м.Київ, вул. Антоновича, буд.154 Орлов Павло Іванович м. Харків, пр-т Гагаріна 187, 720-19-20, 8-050-302-02-10 59. Українська партія "Єдність" (УПЄ) Яловий Володимир Борисович м.Київ, вул. Хрещатик, 10 Мирошник Віктор Данилович, м.Харків, площа Конституції 12, т. 23-11-30, 712-49-59 60. Партія Приватної Власності (ППВ) Гуржос Вадим Миколайович м.Київ, вул. Чапаєва/Івана Франка, буд.2/16, офіс 44 Карпова Лариса Володимирівна м. Харків, вул. Тобольська, 42 к.431,т. 330-97-39 61. Партія "Віче" Богословська Інна Германівна м.Київ, вул. Терещенківська, 11-А, 5-й поверх, кім. 5 Мелентьєва Катерина Михайлівна м.Харків, вул. Червоножовтнева,5, к.т. 712-36-51 62. Партія "Русько-Український Союз" (Русь) (РУС) Симоненко Іван Петрович м.Київ, вул. Ревуцького, 44-б, кв. 21 Міхельов Олександр Дмитрович м. Харків пр. Перемоги 57"г",т 38-27-40 63. Політична партія "Громадський контроль" (ПГК) Волга Василь Олександрович м.Київ, вул. Велика Васильківська, 38, к.10 Тунніков Віктор Сергійович" м.Харків пер. Короленка, 19, т.23-10-16, 47-89-90. 64. Партія "Прагматичний вибір" (ПВ) Уткін Євген Володимирович м.Київ, вул. Предславинська,28, оф.506 Покаліцин Віктор Леонідович м. Харків, вул. Греківська, 58 65. Партія "Солідарність" (ПС) В.о. Голови партії - Забредовська Надія Олександрівнам. м.Київ, вул. Старовокзальна, 17 Чаричанський Олександр Олександрович м.Харків, вул. 23 Серпня, 12 А. 66. Партія "Національно-демократичне об`єднання "Україна" Кузьмич Григорій Васильовичм. м.Київ, вул. Ніколаєва,15, кв.62 Долошко Олег Петрович вул. Дружби Народів 267, кв.48 67. Партія "Жінки України" (ПЖУ) Комарова Аліна Іванівна м. Київ, вул. М. Раскової, 52-в, к. 106 Молчанова Ольга Георгіївна м.Харків, вул. Грозненська, 44, к.22, т.198-523. 68. Українська партія Справедливості -Союз ветеранів, інвалідів, чорнобильців, афганців (УПС-"СВІЧА") Червонописький Сергій м.Київ, Львівська пл., 8. Тесля Валерій Володимирович м.Харків вул. Короленко,19, т.700-44-99 ,712-80-61, 746-51-76, 54-34-33. 69. Політична партія "Нова політика" (ПП"НП") Лівенцов Сергій Павлович м.Київ, вул. Хрещатик, 5 Пряткін Костянтин Костянтинович м. Харків, вул. Тринклера, 20, к. 18 70. Політична партія " Вітчизна " (ППВ) Мартиросян Вілен Арутюнович м.Київ, вул. Старонаводницька, буд.4-а, пом.24 Раффаєлян Мкритич Артушович м. Харків вул. Слов`янська 4-а кв 9,т. 719-19-89 71. Молодіжна партія України (МПУ) в.о. голова партії Семенов Володимир Олексійович м.Київ, вул. Урицького 37 в кв. 107 Родіжєлєв Сергій Леонідович м.Харків, вул. Орача 69"а".кв.2 72. Політична партія "Партія екологічного порятунку "ЕКО+25%" Рожок Ігор Володимирович м. Київ, вул. Фрунзе, 47 Бордунов Михайло Васильович м.Харків, вул. Сумська 17 т.99-31-47. 73. Всеукраїнське політичне об`єднання "Єдина Родина" (ВО ЄР) Ржавський Олександр Миколайович м.Київ, вул. Іскрівська, 10 Єлісєєва Ольга Володимирівна м. Харків, пр. Леніна, 12, к.114 74. Соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна." (СЕП "СЧУ") Воротинський Сергій Євгенович м.Київ, вул. Саксаганського, 30а, кв. 4 Коротков Борис Іванович м.Харків, пров. Короленко, 19, т.706-30-01, 706-30-05 75. Політична партія малого і середнього бізнесу України (МСБУ) Швець Валерій Вікторович м. Київ, вул. Івана Дубового, 37-а, кв. 2 Полушина Валентина Володимирівна м. Харків, вул Мироносицька,64,кв 2. 76. Всеукраїнська партія духовності і патріотизму" (ПДП) Шевченко Анатолій Іванович м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 68, кв. 12 Кучер Леонід Михайлович м.Харків , вул. Полтавський шлях, 18 758-14-74 77. Партія Радикального Прориву (ПРП) Савкін Олег Іванович м.Запоріжжя, вул. Будьоного, 12, кв.81 Хоменко Олена Миколаївна м. Харків вул. Крилова 160/1. 78. Всеукраїнське об`єднання "СВОБОДА" (ВОС) Тягнибок Олег Ярославович м.Київ, вул. Вишняківська, 6а/70 Огієнко Володимир Олександрович м.Харків, приміщення "Просвіти" 79. Партія "За Права Людини" Тарасов Володимир Васильович м.Київ, пр-кт Тичини, 10, кв.52 Тарасенко Сергій Валерьйович м.Харків, Тринклера - 20, кв 18. 80. Політична партія "Організація Українських Націоналістів" (ОУН) Козак Роман Миколайович м.Київ, вул. Гоголівська, 39 Спиридонов Олег Миколайович м. Харків , пр-т Оржонікідзе,15. 81. Українська політична партія "Християнський рух" (ПП ХР) Звягінцева Тамара Петрівна м.Київ, вул. Васильківська,47, к.1., кв.2 Скляров Віктор Іванович м.Харків, вул. Командарма Уборевича, 46-а, к 35. 82. Партія "Єдина Україна" (ЄУ) В.о. голови партії Боднар Людмила Іванівна м.Київ, проспект Оболонський, 23-А Косой Микола Іванович м. Харків, вул. Невельського,39, т.719-43-53, 705-18-44 83. Всеукраїнська Чорнобильська народна партія "За добробут та соціальний захист народу" (ВЧПЗДСЗ) Уманець Михайло Пантелійович м.Київ, вул. Чигоріна, 18 Стрельцов Анатолій Володимирович м. Харків, вул. Старошишківська, 5, кв.37, т.716-02-17. 84. Політична партія "Союз анархістів України" (САУ) Чорний Вадим Львович м.Одеса, пров. Шухевича, 5, кв.5 Семенів Ігор Євгенович м. Харків, Салтівське шоссе 45, кв 35 85. Зелена партія України ( ЗПУ) Дубас Сергій Михайлович м.Київ, вул. Солом`янська, буд. 3 Кивва Дмитро Фелексович м. Харків, вул. Академіка Проскури1, кв.97 т.744-04-32 86 Партія розбудови, правозахисту недержавних організацій України - "Партія правозахисту" (ППЗ) Костржевський Денис Борисович м.Київ, вул. Жилянська, 31 Климентьєв Василь Петрович м. Харків, вул. Червоного льотчика 49, 714-13-73 87. Політична партія України "Партія політики ПУТІНА" Співголови: Ременюк Олексій Іванович, Гичко Олександр Владиславович м.Київ, вул. Маршала Якубовського, 8 Решетніков Володимир Іванович м.Харків, вул. Ньютона 135, к.130, т.706-30-85 88. Політична партія "Всеукраїнське об`єднання "Центр" (ВОЦ) Гавриш Степан Богданович м.Київ, вул. Москворецька, буд.13 Шумченко Юрій Володимирович м.Харків, пров. Поштовий,9,кв.1. 89. Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" (ПВ) данні на керівника відсутніВ.о. голови Франчук Анатолій Романович м.Київ, Повітрофлотський проспект, 25 Колибаба Олексій Вікторович м. Харків, площа Свободи,7, (готель Харків, кімн.360), 758-06-41 90. Партія Пенсіонерів України (ППУ) Петросян Фелікс Едуардович м. Одеса, вул. Балківська, 14 Антонов Валентин Григорович г. Харьков, пр. Гагарина 7 телфакс 8 (057) 7-140-800 91. Партія "Народна влада" (ПНВ) Нечипорук Володимир Павлович м.Київ, вул. Дегтярівська, 8-А Авраменко Володимир Микитович м. Харків, вул. Маковського,50 кв.1 т.776-30-27. 92. Всеукраїнська політична партія "БРАТСТВО" (ВППБ) Корчинський Дмитро Олександрович м.Київ, вул. Черняховського, 36 Медінський Олександр Володимирович м. Харків, пр-т Гагаріна 72 , кв. 370 т.92-07-23. 93. Партії державного нейтралітету України (ПДНУ) В.о. голови партії Григор`єва Ольга Олександрівна м. Київ, вул. Антоновича, б. 25-в Бендус Олександр Олександрович м.Харків, пров. Театральний,11/13, т. 706-32-66 94. Соціально-Християнська Партія (СХП) В.о. Голови партії - Владико Володимир Петрович м.Київ, вул. Старовокзальна, 17 Король Ігор Миколайович м.Харків, вул. Олімпійська, б9, кв. 25 95. Партія Свободи (ПС) Марчук Євген Кирилович м. Київ, вул. Пирогова, 2 Б Жмиров Андрій Ігорович м.Харків, вул. Клеменівська, 15. 96. Партія "Соціалістична Україна" Гошовський Володимир Сергійович м. Харків, пр-т Леніна, 22, т.759-01-81 Марченко Микола Андрійович м. Харків, пр-т Леніна, 22 , т.759-01-8 97. Політична партія "Держава" (ППД) Васильєв Геннадій Андрійович м.Київ, вул. Г. Сковороди, 17-в Панченко В`ячеслав Миколайович м. Харків, вул. Космічна 27 кім. 161, 731-30-58, 731-13-95, 98. Республіканська партія України (РПУ) Бойко Юрій Анатолійович м.Київ, вул. Велика Васильківська, 64 Горбунова-Рубан Світлана Олександрівна м.Харків, вул. Сумська 53, кв. 3, т. 752-06-21, 700-57-64 99. Політична партія "Нова демократія" (ППНД) Кушнарьов Євген Петрович м. Київ, вул. Саксаганського, 12 Чернов Сергій Іванович м.Харків, вул. Сумська 39, т. 58-10-70, 58-10-71. 100. Політична Партія "Всеукраїнський патріотичний союз" (ППВПС) Родіченко В`ячеслав Степанович м. Київ, вул. Ігорівська, 12 Коса Лариса Іванівна м. Харків, Садовий проїзд, 18/2, кв.121, т. 794-353. 101. Партія Труда (ПТ) Комарович Андрій Олександрович м.Київ, вул. Малиновського, 11 Сипка В`ячеслав Миколайович м. Харків, вул. Чугуївська, 13. 102. Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю (УПЧБК) Давиденко Олександр Григорович м.Київ, вул. Лютеранська, 20 Дручков Володимир Григорович м. Харків, вул. Клочковська 295, т. 773-23-56. 103. Українська партія "Зелена планета" (УПЗП) Зубицька Наталія Петрівна м.Київ, просп. Перемоги, 68/1, кв. 21 Набока Юрій Маратович м.Харків, пр-т Московський, 197. 104. Українська Консервативна партія (УКП) Щокін Георгій Васильович м. Київ, просп. Червонозоряний, 119, літ. Е Рябченко Ігор Миколайович м.Харків, вул. Бекетові, 3, тел. 94-54-56 105. Народна Екологічна партія (НЕП) Сердюк Валентин Михайлович м. Київ, вул. Тропініна, 4-б Маракіна Юлія Олександрівна м. Харків, вул. Скорохода, 63 106. Політична партія "Наша партія" (ППНП) Попик Василь Іванович м. Київ, вул. Бальзака, 10, к. 157 Старцев Сергій Вікторович м. Харків, вул. Дарвіна 7, кімн. 1 107. Політична партія "Справедлива Україна" (ППСУ) Пєхотін Анатолій Федорович м. Київ, вул. Новоросійська, 7 Бєлов В`ячеслав Миколайович м. Харків, пр-т Леніна, 31а, кімн.19. 108. Народний Союз "Наша Україна" (НСНУ) Безсмертний Роман Петрович м. Київ, вул. Боричів Тік, 22-А Ющенко Ярослав Петрович м.Харків, вул. Феербаха 1/3, т. 731-95-64, 731-94-10. 109. Політична партія "Третя Сила" (ПТС) Гаврилюк Василь Васильович м. Київ, вул. Тельмана, 5 Бєлий Володимир Миколайович м. Харків, пров. Театральний, 11/13, кімн. 303-305, конт. тел. 715-66-26, 715-66-29; 110. Політична партія "Совість України" (CУ) Хачатурян Хачатур Володимирович м. Київ, вул. Львівська, 49 Керівник (за інформацією, наданою до Мін`юсту): Удовенко Євгенія Федорівна м.Харків, вул. Пожарського, 26, кімната 36, к. тел. 8-050-2984846 111. Демократична партія угорців України (ДПУУ) Гайдош Іштван Ференцович Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Ілона Зріні, 13 Головахіна Клара Гаврилівна м.Харків, пров. Донбасівський , 17/64, к.тел. 373-58-87, 112. Партія патріотичних сил України (ППСУ) Зінченко Олександр Олексійович м.Київ, вул. Січневого повстання, 32 Петров Вадим Лук`янович м. Харків, вул. Мироносицька, буд 63, конт. тел. 701-24-93 113. Наш Дім Україна (НДУ) Герелюк Василь Дмитрович, Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Ленінградська, буд. 3 Верховик Сергій Миколайович Харківський район, с. Пісочин, вул. Транспортна,8 114. Політична партія Пора (ППП) Каськів Владислав Володимирович, м. Київ, вул. Десятинна, 1/3 Дронов Володимир Олександрович м.Харків, вул. Ольмінського,17, 752-45-36, 752-45-44 115. Політична партія "Могутня Україна" (ППМУ) Чубатенко Олександр Миколайович, м. Київ, бул. Лепсе, 57, кв. 125 Юрченко Володимир Петрович м. Харків, пр. героїв Сталинграда 138а, кім.25 116. Політична партія "Партія Здоров`я" Салюта Михайло Юхимович м. Київ, вул. Ревуцького, 15 Гілевич Євген Іванович м. Харків, просп.Л. Свободи 35, кв. 58 т.336-15-51 117. Політична партія "Інформаційна Україна" Колодюк Андрій Вікторович м.Київ, вул. Паторжинського, 6 Істоміна Світлана Іванівна м.Харків, Салтівське шосе б.258, кв. 178 118. Політична партія "КМКС" Партія угорців України" Ковач Микола Миколайович Ужгород, Православна наб., 5 Котляр Анатолій Тарасович м. Харків, просп. Леніна 21а, кв. 69 119. Політична партія "Україна Соборна" Яхеєва Тетяна Михайлівна м. Київ, вул. Шовковична, 10, кв. 2 Морозов Олександр Євгенович м. Харків, пер.Плеханівський №3 120. Республіканська християнська партія Поровський Микола Іванович м.Київ, вул. Володимирська, 42, кв. 1 Фадєєв Олег Вільямович м. Харків, пр.Гагаріна,201 т.364-41-05 121. Українська морська партія В.о. голови Безкоровайний Володимир Герасимович м. Одеса, вул. Канатна, 42 Шаган Андрей Петрович м.Харків, Салтовське шосе 145, кв.348 т.62-54-79, 80509101352 122. Партія вільних селян і підприємців України Томич Іван Федорович м.Київ, вул. Воровського, буд.22, к.505 Альохін Віктор Петрович м.Харків, вул. Римарська 8, кв.5 т.740-74-78 123. Політична партія "НАРОДНА ПАРТІЯ НОВА УКРАЇНА" Чорний Вадим Володимирович м. Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, 16 Санін Микола Павлович м.Харків, вул. Шевченка, 301. кв.13 т.707-01-65 124. "Соціал-Патріотична Асамблея Слав`ян" Коваленко Едуард Володимирович м. Київ, вул. Ревуцького, 44-б, кв. 65 Решетняков Віталій Іванович м. Харків, вул. Ньютона 135-а, кв. 130 125. "Народно-трудовий союз України" Песоцький Микола Федорович 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 9-в Ялпачек Олександр Федорович м. Харків, вул. Золочівська 24, кв. 79 126. "Спільна Дія" Пукало Богдан Михайлович 01011, м. Київ, вул. Горького, 20-б, оф. 22 Матвієнко Петро Володимирович м. Харків, пр. Маршала Жукова 10, кв. 36 127. Політична партія "Європейська партія України" Москаленко Микола Андрійович 01011, м. Київ, вул. Молдавська, 2м. Киян Олександр Іванович м. Харків, проф. Таргановський 4. т. 717-64-92 128. Аграрна партія України Зубець Михайло Васильович м. Київ, вул. Десятинна, буд. 5, кв. 3 Пугачов Віктор Іванович м. Харків, пр. Леніна, 5, кім. 35 тел. 760-18-23 129. Політична партія "Партія гуманістів України" Нечипоренко Валерій Петрович м. Київ, пров. Коломиївський, 3/1 Шрамко Сабріє Сейтжеліївна м. Харків, пр. Гагаріна, 175, кв. 75 тел. 52-18-08 130. Політична партія "Українська партія" Сергієнко Олександр Федорович м.Київ, вул. Червоноармійська, 71-б, ас 121 Колуцький Євген Олександрович м. Харків, вул. . 23 Серпня, 59, кВ. 15, тел.. 343-63-93.

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