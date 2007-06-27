«Харків’янин» попереджає про мождивість втрати аеропорту у разі продажу його росіянам

Харків. 27 червня. УНІАН. Керівництво громадського руху «Харків’янин» вважає, що продаж Харківського аеропорту російській комерційній структурі може обернутися його втратою для міської громади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу лідер руху «Харків’янин» Владислав ПРОТАС, коментуючи повідомлення мера Михайла ДОБКІНА про можливість продажу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Харків» одній з російських приватних компаній.

За його словами, запланована владою Харкова концесія і наступний, на пропозицію російських інвесторів, продаж аеропорту несуть у собі «великі ризики».

Аналіз ситуації показує, зазначив В.ПРОТАС, що «на Харків чекає безповоротна втрата підприємства, сам аеропорт може потім і не використовуватися в основних цілях - а це втрата міської землі, в результаті підприємство може бути оголошене банкрутом, і місто зіштовхнеться з необхідністю будувати новий аеропорт».

Харківський аеропорт давно потребує реконструкції, зокрема, коротка злітно-посадкова смуга не дозволяє приймати сучасні авіалайнери, зазначив В.ПРОТАС і нагадав, що пропонувалося багато шляхів вирішення проблеми, включаючи виніс летовища за межі міста.

Але попередні проекти, зокрема, побудова нового аеропорту в іншому місці, вважає В.ПРОТАС,«не влаштовують мера Добкіна, оскільки тоді у нього не буде можливості впливати на процес – він не зможе як йому заманеться розпоряджатися землею».

За словами В.ПРОТАСА, промислова група «Московське річкове пароплавство», яка хоче купити аеропорт, «має репутацію професіонала з чорного ринку і причетна до низки рейдерських захоплень у Москві».

При цьому, зазначив лідер «Харків’янина», «ми не проти концесії як такої, а критикуємо сценарій, який кулуарно реалізує влада, і наполягаємо на тому, щоб вона проходила за участі і під контролем громади із залученням експертів і максимально гласно».

На його думку, має бути складений чіткий план і графік виконання інвестицій, а сам договір повинен бути винесений на обговорення і взятий під контроль громади. Інакше, наголосив В.ПРОТАС, - Харків може повторити «сумний досвід тіньової концесії «Одесаводоканалу».

В цілому, підсумував В.ПРОТАС, «продаж аеропорту російському інвестору є пробним кроком харківської влади з метою відібрати власність громади, щоб далі зайнятися продажем ще чотирьох комунальних підприємств».

Як повідомляв УНІАН, в середині червня міський голова М.ДОБКІН оголосив про можливість продажу Харківського аеропорту одній з російських компаній. «Поки найреальнішу пропозицію ми отримали від російської компанії, яка готова інвестувати в Харківський аеропорт близько 200 млн. дол. Це велика компанія, яка веде достатньо успішно такий бізнес і в інших країнах», - повідомив М.ДОБКІН. Як один з варіантів спільної роботи розглядається концесія аеропорту. Російська ж компанія однією з умов подальшої діяльності висуває вимогу продажу аеропорту, зазначив мер.

Громадський рух «Харків’янин», який виступає проти рішення міськради передати в концесію підприємства КП «Вода», КП «Харківські теплові мережі», КП «Комуночиствод», КП «Міськелектротранс» та КП «Міжнародний аеропорт «Харків», сьогодні ініціює проведення відповідного референдуму. На сьогодні, за даними В.ПРОТАСА, вже зібрано близько 40 тисяч підписів харків’ян, які будуть передані Президенту, прем’єр-міністру та генеральному прокурору з проханням надати політично-правову оцінку дій міської ради Харкова та запобігти утиску прав територіальної громади в реалізації місцевого самоврядування.

Громадський рух «Харків’янин» заснований у 2004 р. Однією з програмних засад громадської організації є контроль за діяльністю влади Харкова.