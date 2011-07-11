На підготовку харківських гуртожитків до Євро-2012 виділено 50 млн. грн.

Харків. 11 липня. УНІАН. З державного бюджету України виділено 50 млн. грн. на ремонт харківських гуртожитків для підготовки до Євро-2012.

Про це поінформував журналістів начальник Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації Роман ШАПОВАЛ, повідомляє сайт ОДА

За його словами, кошти отримано для двох гуртожитків Харківського національного університету «Харківський політехнічний інститут». Всю суму коштів планується освоїти до кінця року, підрядника визначить тендер, і на цей час розпочато відповідні процедури.

Також Роман ШАПОВАЛ повідомив, що цього тижня управління має отримати від Міністерства бюджетний розпис, де будуть вказані конкретні об`єкти, на ремонт яких виділяються кошти, і безпосередньо суми, від яких зможуть відштовхуватися вузи.

«З усіма вузами, які увійшли до програми підготовки до Євро-2012, укладені відповідні контракти оператором з розміщення учасників Євро-2012 TUI Travel. Всі умови контрактів з розміщення, проживання, організації безпечного перебування будуть виконані з боку вузів, вони зацікавлені в тому, щоб у нас Євро-2012 пройшло нормально, гуртожитки, які здають іноземцям, були затребувані, і вузи отримали за це відповідні кошти», - сказав Р.ШАПОВАЛ.

За його даними, сьогодні у Харкові нараховується 168 гуртожитків вузів I-IV рівня акредитації в яких проживає 63 452 студенти.