На Харківщині введуть реєстр ринків - Сапронов

Харків. 22 липня. УНІАН. У Харківській області вестиметься реєстр всіх ринків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив віце-губернатор Юрій САПРОНОВ.

За його даними, сьогодні в Харківській області діє 122 ринки, причому 22 з них є суто продовольчими. Введення реєстру замгубернатора мотивує необхідністю забезпечити ефективність роботи ринків, контроль за їхньою діяльністю та створення умов для розвитку.

«Розвиток ринків у регіоні йшов екстенсивним шляхом. У зв`язку зі зростаючою кількістю порушень чинного законодавства на ринках також підвищився тиск на суб`єкти господарювання, що не тільки призвело до підвищення цін на товари і продукти харчування, що реалізовувалися, але й істотно знизило інвестиційний потенціал цих суб`єктів господарювання, який міг би використовуватися для розвитку ринків», - сказав Ю.САПРОНОВ.

У четвертому кварталі цього року, повідомив він, «будуть розроблені паспорти всіх ринків Харківської області і проведена їх інвентаризація, а до кінця 2016 року буде розроблений і введений реєстр ринків регіону».

Таким чином, заявив Ю.САПРОНОВ, «ми забезпечимо контроль за діяльністю ринків і створимо умови для їхнього подальшого цивілізованого розвитку».

Віце-губернатор також додав, що «головне завдання облдержадміністрації в цьому питанні – не допустити цінових перекосів та спекулятивних дій підприємців».

«Ми жорстко контролюватимемо, щоб ціни на ринках були справедливими, тобто економічно обгрунтованими», - сказав Ю.САПРОНОВ.