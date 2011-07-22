Металіст запрошує на гру з Таврією

Харків. 22 липня. УНІАН. Керівництво ФК «Металіст» запрошує уболівальників на виїзд до Сімферополя на гру 3-го туру національної першості, в якій харківський клуб зустрінеться з місцевою «Таврією».

Як повідомляє сайт «Металіста», в уболівальників буде можливість перебування на морі в Алушті протягом цілого дня.

Початок матчу 23 липня о 19.00. Вартість поїздки - 290 грн (за пред`явленням клубної картки - 270 грн).

У вартість поїздки входить: проїзд на комфортабельному автобусі за маршрутом Харків - Алушта - Сімферополь - Харків і квиток на гостьовий сектор.

Відправлення автобусів 22 липня о 20.00 від стадіону «Металіст» (Південна Трибуна). Орієнтовне прибуття в Алушту - 8.00 23 липня

Орієнтовне прибуття назад до Харкова - 8.00 24 липня.

Запис на виїзд здійснюється в касі № 1 стадіону «Металіст».

Подробиці за телефонами: 764-51-19, 761-10-30, (063) 761-10-30.