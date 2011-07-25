Сьогодні Сапронов проведе прес-конференцію

Початок – о 15.00

Харків. 25 липня. УНІАН. Сьогодні о 15.00 у прес-центрі Харквської облдержадміністрації (вул. Сумська, 64, 5 поверх, к. 170) відбудеться прес-конференція заступника губернатора Юрія САПРОНОВА. Як повідомляє сайт облдержадміністрації, тема прес-конференції «Підсумки соціально-економічного розвитку Харківської області за І півріччя 2011 року в контексті загальнодержавних тенденцій».

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