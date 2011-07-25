На Харківщині струмом в 10 000 вольт убило рибалку
16:23, 25 липня 2011Харьків
0 0
Зачепив лінію електропередач
Харків. 25 липня. УНІАН. В Харківській області неподалік селища Коломак від ураження електрострумом загинув 26-річний чоловік, мешканець села Івашки Золочівського району.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося 24 липня близько опівночі на очах жінки, разом з якою чоловік цієї ночі відпочивав на ставку.
Молоді люди після риболовлі вже збиралися додому. Жінка сіла у човен, а чоловік пішов збирати речі. Піднявши з трави вудку, він зачепив нею лінію високовольних електропередач. Від ураження електрострумом напругою в 10 000 вольт чоловік загинув на місці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter