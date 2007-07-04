Учасники круглого столу гостро розкритикували проект нового Статуту територіальної громади Харкова

Харків. 4 липня. УНІАН. У проекті нового Статуту територіальної громади Харкова більшість владних повноважень переходить від мера до міської ради й особисто до секретаря міськради, а мер стає чисто номінальною фігурою.

Як передає кореспондент УНІАН, до такого висновку дійшли учасники круглого столу, присвяченого обговоренню проекту нового Уставу територіальної громади Харкова.

Експерт київського Агентства моделювання ситуацій Валерій ГОНЧАРУК відзначив, що якщо цей проект Статуту буде затверджений на сесії міськради, то більшість у міськраді може повністю узурпувати владу й зовсім не враховувати інтереси меншості. За його словами, проект Статуту має юридичні недоліки, і ньому багато пунктів, що мають декларативний характер, тобто в документі не прописані механізми реалізації. Як заявив політолог, створюється враження, що, цей проект Статуту розроблений спеціально під секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА.

«Статут сьогодні є предметом політичних спекуляцій і розглядається як маніпулятивна технологія», - резюмував В.ГОНЧАРУК.

За словами харківського політолога Валерія ДУДКА, цей проект Статуту йде врозріз нині діючому Статуту територіальної громади Харкова. Як підкреслив В.ДУДКО, посада секретаря міськради повинна бути технічною, тоді як проекті Статуту секретар міськради стає політичною фігурою.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ відзначив, що проект Статуту зменшує вплив городян на політику міськради. «Я не бачу тут повноцінних механізмів відповідальності міської влади, а бачу наміри деяких груп перетягнути ра себе повноваження, відсторонити мера від реальних важелів впливу – він стає номінальним керівником», а в підсумку все це нагадує «місцеву візайтійщину», - сказав політолог. За словами В.КАРАСЬОВА, громада Харкова повинна підготувати альтернативний Статут, який слід обговорювати у відкритому режимі.

Довідка УНІАН. 5 листопада 2006 р. була створена робоча група з розробки пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Статуту територіальної громади Харкова.

Нова редакція Статуту територіальної громади Харкова має бути розглянута на сесії міськради в середу, 4 липня.