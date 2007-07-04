Фельдман наполягає на правовій експертизі Статуту громади Харкова

Харків. 4 липня. УНІАН. Голова харківського виборчого штабу БЮТ, народний депутат п`ятого скликання Олександр ФЕЛЬДМАН заявляє, що його партія буде добиватися правової оцінки нового Статуту територіальної громади Харкова, який 4 липня було прийнято на сесії міської ради 74 голосами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, керівник харківського БЮТ заявив, що новий Статут приймався кулуарно, без широкого громадського обговорення, тобто приймався «міською владою і для міської влади».

Небезпека цього документа, підкреслив він, полягає, зокрема, у надмірному посиленні позицій секретаря Харківської міської ради. «З чисто технічної фігури він перетворюється на основного вершителя долі міста. І якщо мер іде у Верховну Раду за списками Партії регіонів, секретар міськради Геннадій КЕРНЕС фактично стає біля керма міста. Адже секретаря жителі Харкова не обирали», - зазначив О.ФЕЛЬДМАН.

Він також висловив упевненість у тому, що після дострокових парламентських виборів будуть оголошені дострокові вибори до місцевих рад. У зв`язку з цим він повідомив про те, що БЮТ оголошує відкритий конкурс з формування списку кандидатів у депутати місцевих рад.