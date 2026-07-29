З Криму виїздять уже не лише росіяни: бізнес шукає нові місця

Росіяни, які приїхали до Криму після 2014 року і працювали там, зараз розглядають питання щодо виїзду до Росії.

Російський бізнес, який розвивався на території тимчасового окупованого Криму, виїздить і планує виїздити з півострова.

Про це в ефірі Radio NV сказав Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.

Відповідаючи на запитання щодо того, в якому стані перебуває енергосистема тимчасово окупованого Росією Криму, він відзначив проблеми зі світлом та водопостачанням.

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"У їхніх Telegram-каналах вказується, що проблеми з енергозабезпеченням є на всій території східного Криму", - зауважив Чистіков.

Він також підкреслив, що вже понад два тижні росіяни уникають комунікації та інформації, яка стосується північної частини Криму.

"Навіть Telegram-канали населених пунктів мовчать. Це вказує на те, що там немає зв'язку і місцеві мешканці не можуть комунікувати", - наголосив заступник представника президента.

Кримський туризм

Також на запитання щодо туристів, які приїжджають до Криму з Росії, Чистіков розповів, що збільшення кількості туристів там помітили лише на початку липня, а в червні фактично їх не було.

"Зараз туристи не їдуть через безпекову ситуацію, точніше їхня кількість незначна. А ті мешканці, які приїхали, проживали в Криму, мали, умовно, два будинки - літній і зимовий, то зараз вони виїздять", - зауважив він.

Виїзд росіян та бізнесу

Водночас, як каже заступник представника президента, росіяни, які приїхали до Криму після 2014 року і працювали там, особливо ті, хто мають родини та дітей, зараз розглядають питання щодо виїзду з Криму до Росії.

"Насамперед - на осінньо-зимовий період. Оскільки не відчувають безпеку і вважають, що ситуація погіршиться", - додав Чистіков.

Крім того, розповів він, є й інша "хвиля", яка з'явилась в останній тиждень: російський бізнес, який був створений у 2014 році, зараз розглядає можливість своєї релокації з Криму.

"Тобто вже виїздять не тільки росіяни, а виїздить і планує виїздити бізнес, який розвивався на території тимчасового окупованого Криму. Вони не виїздять далеко, але зараз активно шукають комерційну нерухомість в Краснодарському краї та Ростовській області", - сказав Чистіков.

Повернення Криму

Як повідомлялося, раніше під час інтерв’ю Fox News ведучий запитав президента України Володимира Зеленського, чи став Крим знову предметом переговорів на тлі посилення ударів України по півострову.

У відповідь на це Зеленський сказав, що цього поки що не сталося. Водночас він підкреслив, що земля важлива, але головна цінність - це люди.

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