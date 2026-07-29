У Греції можна безкоштовно жити на віллі: що за це попросять

Цей спосіб підходить для тих, хто хоче залишитися в країні надовго, зокрема для тих, хто працює онлайн.

У Греції туристи можуть пожити в приватному будинку або на віллі без оплати за проживання. Для цього потрібно скористатися системою, яка набирає популярності в Європі, – house sitting.

Як пише ziare.com, цей спосіб підходить для тих, хто хоче залишитися в країні надовго, зокрема для тих, хто працює онлайн.

Як це працює

За домовленістю з власниками туристи можуть тимчасово проживати в приватних будинках або на віллах в обмін на виконання домашніх обов’язків, таких як догляд за будинком, полив рослин або догляд за домашніми тваринами.

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Ця система в останні роки стає дедалі популярнішою, особливо серед туристів, які хочуть залишитися в Греції на довший термін і спробувати жити як місцеві.

У Греції такі можливості є як у туристичних районах, таких як острови Крит і Кіклади, регіон Афін та Пелопоннес, так і в менш туристичних місцях.

Зазвичай основні обов’язки гостей пов’язані з тваринами – годування собак чи котів, щоденні прогулянки та дотримання їхнього розпорядку дня. Іноді власники також просять виконати прості завдання, такі як догляд за садом або отримання пошти.

Існують міжнародні платформи, такі як TrustedHousesitters, які з’єднують власників будинків із людьми, зацікавленими в такому проживанні. Платформа уточнює, що домовленість між господарем і гостем не передбачає виплати грошової суми, а ґрунтується на довірі та взаємній відповідальності.

Раніше УНІАН розповідав про незвичайний острів Дьяпорос біля узбережжя півострова Халкідікі. Одна з особливостей, що відрізняє його від інших грецьких курортів, полягає в тому, що морська вода тут залишається спокійною і має приємну температуру більшу частину року.

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