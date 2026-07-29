У одній країні тривалість життя жінок може вперше перевищити 90 років

Вчені пояснили, завдяки чому країна посідає лідируючі позиції та в чому тут криється проблема.

До 2030 року, згідно з дослідженням 2017 року, жінки Південної Кореї можуть стати першою в історії національною групою населення, середня очікувана тривалість життя якої при народженні перевищить 90 років.

Саме цей висновок облетів увесь світ, коли вийшла стаття, і він вимагає обережності, перш ніж ця цифра закріпиться у народній свідомості. Дослідження повідомляло про ймовірність. За його власними оцінками, ймовірність – оцінена в 57 відсотків – того, що очікувана тривалість життя жінок у Південній Кореї перевищить позначку в 90 років до 2030 року, була трохи більшою за 50 відсотків, пише The Space Daily.

Ті самі моделі давали 90-відсоткову ймовірність того, що вона перевищить 86,7 року – найвищий національний показник, зафіксований будь-де станом на 2012 рік.

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Статтю "Майбутня тривалість життя у 35 промислово розвинених країнах: прогнози за допомогою байєсівського ансамблю моделей" очолили Васіліс Контіс і Маджид Еззаті з Імперського коледжу Лондона, які працювали спільно зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Це одне модельне дослідження, побудоване на одному методі, і цифра, що лежить в його основі, – це прогноз, а не вимірювання. Висновок варто сприймати серйозно, але його не слід трактувати як остаточний.

Що насправді зробило дослідження

Прогнозувати смертність складніше, ніж здається, тому що будь-яка окрема статистична модель містить власні припущення щодо того, як будуть змінюватися показники смертності через десятиліття. Команда Контіса та Еззаті спробувала зменшити цю вразливість, взагалі не покладаючись на одну модель.

Вони об’єднали 21 окрему прогнозну модель у те, що назвали байєсівським ансамблем моделей, зважуючи кожну залежно від того, наскільки добре вона відстежувала історичні дані про смертність. Цей підхід за своєю суттю запозичений із прогнозування погоди, де кілька моделей працюють разом, а їхні розбіжності стають частиною результату, а не чимось прихованим.

Їхній результат показав, що до 2030 року середня тривалість життя південнокорейських жінок становитиме приблизно 90,8 року – це більше, ніж у Франції, Іспанії та Японії, які наблизилися до позначки 88. Розрив між Південною Кореєю та іншими країнами не був артефактом округлення. Щось специфічне в цій країні, за цими моделями, продовжувало підтягувати її прогноз вище, ніж у будь-якої іншої.

Межа, яка мала втриматися

Причина, через яку ця цифра прозвучала як щось більше, ніж рутинне демографічне оновлення, пов’язана зі старішим переконанням, якому вона суперечила.

Протягом більшої частини ХХ століття низка демографів розглядала середню національну тривалість життя у 90 років як близьку до природної межі – точку, де біологія обмежить подальше зростання.

Еззаті прямо згадав про це у коментарях, наведених тоді AFP. Ще на рубежі століть, сказав він, багато дослідників вважали, що тривалість життя ніколи не перевищить 90 років.

Згодом він пішов далі, заявивши, що не вважає, ніби людство хоч трохи наблизилося до верхньої межі, якщо така взагалі існує. У науковій статті 90-річний бар’єр описано як те, що кілька прогнозистів вважали недосяжним лише десять чи два десятиліття тому.

Чи були вони неправі – залишається відкритим питанням, оскільки 2030 рік ще не настав.

Чому стаття приписала лідерство

Дослідження та супровідні матеріали були надзвичайно конкретними у поясненні того, чому Південна Корея випередила інших.

На першому місці – майже загальна система охорони здоров’я через Національну службу медичного страхування, яка фактично охоплює все населення з кінця 1980-х років. Команда також вказала на ефективне управління серцево-судинними ризиками, низький рівень куріння серед жінок, низький артеріальний тиск у всього населення та хороше харчування в дитинстві.

Еззаті розповів BBC, що Південна Корея зробила багато чого правильно, описавши порівняно рівне суспільство, в якому покращення в освіті та харчуванні охопили більшість людей, і вказавши на те, як країна справляється з гіпертонією, та на її низький рівень ожиріння.

Цей останній пункт має більше значення, ніж здається. Важливою була широта доступу для всього населення поряд із якістю медицини на найвищому рівні. Країна може значно підвищити рівень своєї медицини найвищого рівня, не надто змінюючи середній показник. Історія Південної Кореї, викладена в цій статті, – про те, як піднімається "підлога".

Де знаходяться цифри зараз

Через вісім років траєкторія загалом зберігається, хоча й нерівномірно. Очікувана тривалість життя південнокорейських жінок при народженні у 2023 році становила приблизно від 86 до 87 років – залежно від джерела, причому Статистичне управління Кореї повідомляло про верхню межу цього діапазону.

Загальна національна тривалість життя знизилася у 2022 році, відповідно до впливу пандемії на смертність майже скрізь, а потім відновила зростання.

Досягнення 90 років до 2030 року від цієї відправної точки вимагало б, щоб зростання тривало досить швидкими темпами протягом короткого періоду. Прогноз ніколи не передбачав прямої лінії, і один рік, що не відповідає очікуванням, не підриває прогноз, побудований до 2030 року.

Але цифра в заголовку завжди була центральною оцінкою, що знаходиться всередині діапазону, і найкраще її сприймати саме так.

Чого прогноз не вирішує

У випадку з Південною Кореєю є суперечність, яку зазвичай приховує заголовок про довголіття. Та сама країна, якій прогнозують світове лідерство за тривалістю життя жінок, має також, причому з великим відривом, найнижчий рівень народжуваності серед усіх країн – значно менше однієї дитини на жінку.

Населення може дуже добре утримувати людей при житті до глибокої старості, при цьому народжуючи дуже мало нових людей. Південна Корея робить і те, і інше одночасно, і другий факт буде формувати країну набагато помітніше в найближчі десятиліття, ніж перший.

Саме цю частину стаття Контіса та Еззаті розглянула з обережністю, а більшість публікацій – ні. Автори сформулювали свій висновок скоріше як застереження, ніж як віху: системам охорони здоров’я, пенсій та соціального догляду знадобиться серйозне планування для населення, старшого за будь-яке до нього.

Довгоживуче населення – це структура витрат у тій же мірі, що й досягнення.

Чи перетнуть південнокорейські жінки в середньому позначку в 90 років у 2030 році, дізнатися неможливо, доки не надійдуть дані про смертність за цей рік. До того часу доцільно розглядати цю цифру так, як її наводить стаття: як ймовірність, пов’язану з методом, що супроводжує демографічне питання, яке в підсумку матиме більшу вагу.

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