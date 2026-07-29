Україна створила один із найінноваційніших ОПК світу: Le Monde розкрив деталі

Київ тепер не лише забезпечує власну армію сучасними розробками, а й почав експорт військових технологій до Європи та країн Близького Сходу.

За роки повномасштабної війни Україна пройшла шлях від країни, яка критично залежала від західної військової допомоги, до одного зі світових лідерів у сфері військових технологій.

Про це у статті для Le Monde пишуть експерти з міжнародної безпеки Артур де Лідекерк і Ектор де Рівуар. Автори зазначили, що всьго за 3 роки український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) став одним із найінноваційніших у світі, а Київ тепер не лише забезпечує власну армію сучасними розробками, а й почав експорт військових технологій до Європи та країн Близького Сходу.

За даними Київської школи економіки, сьогодні в Україні працює близько 800 виробників безпілотників, а річна виробнича потужність галузі становить до 10 млн дронів. Якщо до початку повномасштабного вторгнення РФ цей сектор оцінювався приблизно в мільярд доларів, то на сьогоднішній день його вартість, за оцінкою авторів, зросла у понад 50 разів.

Відео дня

У матеріалі наголошується, що українські далекобійні засоби ураження значно збільшили дальність польоту. Якщо у 2022 році вони атакували цілі на відстані близько 650 км, наприклад, авіабазу Енгельс-2, розташовану в Саратовській області. То зараз вониздатні завдавати ударів майже за 1750 км від лінії фронту. "Українська крилата ракета "Фламінго" нещодавно уразила Воткінський ракетний завод, розташований за 1400 км від України", - навели приклад Лідекерк і Рівуар.

"Це зростання потужності також спирається на технологічну екосистему, якій наразі важко знайти рівних", - зазначили автори матеріалу, маючи на увазі розвиток технологій зі штучним інтелектом (ШІ). За їхніми даними, понад 200 українських компаній працюють над створенням безпілотників із використанням ШІ, а державна платформа Brave1 вже зареєструвала понад 300 оборонних розробок, із яких більше 70 застосовуються у бойових умовах.

На думку експертів, головною перевагою України є можливість постійно вдосконалювати військові технології на основі реального бойового досвіду, чого не мають армії інших країн.

Як зазначає Le Monde, Україна також активно розширює міжнародне співробітництво. Київ уже уклав довгострокові партнерства із Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами, а також готує запуск спільних оборонних підприємств із низкою європейських держав, зокрема Німеччиною, Великою Британією, Данією та Норвегією.

Автори вважають, що війна в Україні спровокувала другу гонку: масове виробництво безпілотників та швидка інтеграція ШІ в операції.

"Темпи цих перегонів значною мірою несумісні з європейськими процедурами закупівель. Саме у цій галузі Україна отримала перевагу", - написали експерти.

Вони зазначили. що її найбільш значущий експорт тепер є взірцем: децентралізованим, недорогим, заснованим на безперервному використанні даних з поля бою.

"Під тиском бюджетних обмежень та трансатлантичної напруги Європа має зробити вибір: черпати натхнення з цього зараз чи дозволити подіям знову диктувати свій темп"", - підсумували автори.

Інші новини про українську зброю

Як повідомляв УНІАН, в українській компанії Fire Point повідомили, що щомісяця виробляють близько 100 крилатих ракет Flamingo, а також тисячі ударних безпілотників FP-1 і FP-2. За словами генеральної директорки компанії Ірини Терех, саме ця зброя використовується у більшості українських далекобійних ударів по військових об'єктах на території РФ.

Наразі вся продукція компанії постачається виключно для потреб Сил оборони. Крім того, Fire Point працює над створенням першої української балістичної ракети та бере участь у міжнародному проєкті Freya зі створення європейської альтернативи системі Patriot.

Вас також можуть зацікавити новини: